Mujica: “Pretender hacer política con la pandemia demuestra la bajeza de la oposición”

El vicepresidente del Partido Concertación FORJA de Formosa, Alejandro Mujica, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre el rol de la oposición en este contexto de pandemia.“Militar y pretender hacer política con una situación tan difícil que está atravesando no solamente Formosa, sino el mundo, demuestra la bajeza de la oposición”, repudió categórico.Y fue contundente al manifestar: “Primero no supieron ser Gobierno y hoy no saben ser oposición, porque están saliendo a cabalgar en contra de la vida”.Hizo notar que primeramente dijeron que la vacuna era un veneno y cuando se demostró que era buena salieron en “contra de las medidas de prevención y restricción”. “Pero el mundo se está cerrando, no sólo la Argentina”, señaló.“A dos meses de asumir el presidente Alberto Fernández se encontró con una pandemia y tuvo que resolver primero lo de la deuda externa, hablar con los Fondos Buitres y hoy llevar adelante una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, agregó.En relación, se refirió a la inflación actual y comentó que “por supuesto a nadie le gusta”, pero hay que tener en cuenta la “especulación de los empresarios”.“(Mauricio) Macri dijo que la inflación era un problema menor y resulta que aumentó el combustible un 400%, dolarizó las tarifas e hizo absolutamente un desastre con nuestro país, destruyendo a la clase media, a la pequeña y mediana empresa con políticas de importación que afectaron directamente a cada uno de los empresarios que son los que dan mano de obra a nuestro país”, reprochó.Por otra parte, se mostró dolido por las noticias falsas difundidas en medios nacionales, como la operación mediática montada utilizando a mujeres originarias embarazadas, y los desatinados dichos de la concejal opositora Gabriela Neme, quien “comparó a Formosa con el genocidio judío en la época de Hitler”.“Es tremenda la bajeza con la que están pretendiendo llegar a la sociedad. Duele porque este virus no hace diferencia entre radicales, peronistas e independientes. Este virus mata y eso es lo que tenemos que entender”, advirtió Mujica.En total contraste, “nuestro gobernador Gildo Insfrán tiene un norte y es salvar la vida de cada uno de los formoseños”, puso de resalto. “A ningún dirigente que tenga funciones ejecutivas le gusta cerrar o restringir, pero es la única salida y tenemos la esperanza puesta en la vacuna que está llegando y se está aplicando”, amplió.“Así como militaron en contra de la vacuna, hoy militan en contra de las medidas de seguridad y de restricción que lo único que pretenden es defender la vida de cada uno de los formoseños”, acentuó, marcando que el Gobierno no desconoce la difícil situación económica que están atravesando algunas personas y que por ello se toman medidas que tienden a “paliar” esa situación.Acompañamiento ideológicoA su vez, el vicepresidente de FORJA Formosa apuntó que “al hablar con los correligionarios, creo que se sienten, doctrinariamente, más cerca de un movimiento nacional y popular del Frente de Todos (FdT) del Justicialismo que de acompañar a la dirigencia de un proyecto neoliberal del PRO”, ante lo cual planteó que es difícil la discusión ideológica.“El Radicalismo no nació para acompañar medidas neoliberales”, aseguró y se refirió a este sector político como “un proyecto que destruyó a la economía del país, al salario que con mucho esfuerzo se venía tratando de remontar”.“Hoy nos están pidiendo que en un poco más de un año solucionemos deudas que contrajeron a 100 años”, lamentó.Sostuvo que la discusión ideológica no termina solamente en lo que significa el Radicalismo o en dónde nació. “Hace un par de años tomamos la decisión de alejarnos de esa dirigencia que no nos representaba y así como a nosotros les pasó a miles de radicales en todo el país y tomaron la decisión de acompañar un proyecto nacional y popular que es FORJA”.“Antes, en un fin de semana, el senador (Alberto) Maglietti salía a militar y a caminar el interior provincial. Hoy nos encontramos con dirigentes de escritorios que desde el confort desde una oficina con aire acondicionado pretenden levantar las banderas de un Radicalismo que lamentablemente plegó la bandera para aliarse al PRO y eso realmente es indefendible”, cerró contundente.