Formosa registra una preocupante duplicación de casos positivos de coronavirus cada veinte días

Los datos fueron informados durante la conferencia de prensa dominical del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Enrique Servián”, donde además se dieron a conocer 248 casos nuevos.Se observa “una preocupante duplicación de casos positivos a COVID-19 en la Provincia cada 20 días, y en la ciudad de Formosa capital cada 9 días. A ello, se suma que cada vez es mayor la incidencia de los casos sin nexo epidemiológico conocido, que en el día de hoy es del 78% de los casos detectados. Es decir que 8 de cada 10 personas con test positivo no saben dónde ni a través de quien pudieron haberse contagiado” se explicó.Según este dato, el Consejo advirtió que “hoy podemos ser portadores asintomáticos del virus y estar contagiando a las personas que nos rodean aún sin saberlo, o bien podemos estar siendo contagiados por personas que no saben que tienen el virus”.“Esta realidad a la que nos enfrentamos nos obliga a ser más cuidadosos que nunca. Debemos reducir nuestra circulación al mínimo indispensable, debemos evitar los lugares donde haya concentración de personas, y debemos mantener en todo tiempo los cuidados preventivos que conocemos: uso obligatorio del barbijo, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y cumplimiento de todos los protocolos y medidas sanitarias vigentes” pidieron.En las últimas 24 horas se realizaron 5.542 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 248 de ellos resultados positivos a coronavirus, en personas de entre 1 año y 78 años.Los casos corresponden 128 a Formosa Capital (65 consultas por síntomas, 48 por búsqueda activa, 9 contactos estrechos, 4 controles por internación, 2 consultas por egreso de la ciudad), 57 a la ciudad de Clorinda (25 consultas por síntomas, 14 contactos estrechos, 12 por búsqueda activa, 5 controles por internación, 1 consulta por egreso de la ciudad).La lista continúa con Laguna Naineck: 11 (por búsqueda activa), Pirané: 9 (5 por búsqueda activa, 4 contactos estrechos), El Colorado: 9 (8 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa), General Belgrano: 6 (4 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa,1 consulta por síntomas), Ibarreta: 5 (contactos estrechos), Estanislao del Campo: 4 (3 contactos estrechos, 1 consulta por egreso).Además, Gran Guardia: 4 (por búsqueda activa), Fontana: 3 (2 contactos estrechos, 1 consulta por egreso), Palo Santo: 3 (2 consultas por síntomas, 1 contacto estrecho) y General Güemes: 2 (1 contacto estrecho, 1 por búsqueda activa).Localidades con un caso diagnosticado Siete Palmas, Misión Tacaaglé, Misión Laishí, Colonia Pastoril y Herradura.Asimismo, dos casos por ingreso de otras jurisdicciones, Salta y Chaco.Se informó también que este domingo recibieron el alta médica 50 pacientes recuperados que corresponden a Formosa (27), Clorinda (20), Comandante Fontana (1), Ibarreta (1), Pastoril (1).Hasta el domingo 18 de abril, la provincia de Formosa diagnosticó 4.788 casos de COVID 19, de los cuales 2.762 pacientes se recuperaron, permanecen activos 1.907 casos y se registran 87 fallecimientos. Además, se constataron 32 casos con egreso de la provincia.Los equipos médicos realizaron hasta el momento 356.547 test (1,34% de positividad).El cuadro de localidades por casos activos es: Formosa 991, Clorinda 551, General Belgrano 64, Pirané 38, Laguna Naineck 27, Ibarreta 23, El Colorado 16, Estanislao del Campo 15, El Espinillo 13, Misión Tacaaglé 12, Villa Escolar 10, Comandante Fontana 9, Palo Santo 8, Bartolomé de las Casas 7, Riacho He Hé 7, Siete Palmas 7, Laishí 7, Gran Guardia 6, Laguna Blanca 5, Herradura 5, General Guemes 5, Tres Lagunas 3, Colonia Pastoril 2, Las Lomitas 2, Mansilla 2, San Martin 2 2 casos, Posta Cambio Zalazar 2, Buena Vista, Villafañe y Banco Payaguá 1.Asimismo, se registraron 65 casos por ingreso de otras jurisdiccionesLos números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia indica el ingreso de 470 camiones de carga, 127 vehículos y 300 personas.En la vía pública fueron controlados 5.264 vehículos y 10.599 personas. Se detectaron además infracciones en un vehículo y el incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de 239 ciudadanos. También, dos ingresos irregulares fueron judicializados y los uniformados debieron intervenir en 7 fiestas privadas.