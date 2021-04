COVID 19: Explicaron que las vacunas tardan entre 21 días y un mes en crear anticuerpos

El médico infectólogo Julián Bibolini, expuso el tiempo que tardan y el proceso que realizan las vacunas aplicadas contra diversos virus, y en particular contra el COVID 19, para crear anticuerpos.

En primer lugar, el profesional indicó que ninguno de las personas fallecidas por coronavirus en Formosa ni Argentina, tenían las dos dosis de vacunas y que, según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, sólo el 0,2% de los vacunados tuvo diagnóstico de COVID.

“A medida que pasa el tiempo y la población se vacuna, disminuye significativamente la posibilidad de adquirir la infección, no es 100% que ninguna persona se va a infectar, puede hacerlo, pero es mucho menos probable, por lo tanto, van a aparecer personas vacunadas con la infección”, argumentó.

En ese sentido, Bibolini dijo que, en los fallecidos que tenían una dosis, se pudo constatar que la misma fue aplicada en menos de 14 días de adquirida la infección.

“Cuando se vacuna, recién al mes alcanza unos buenos niveles de anticuerpos, por lo tanto, antes de ese tiempo, siempre tiene mayor riesgo porque los anticuerpos que forma la vacuna se va produciendo, no es inmediato, no es que me vacuno hoy y mañana tengo la protección absoluta contra el virus”, detalló.

Y agregó: “El cuerpo se estimula a través de la vacuna, empieza a fabricar sus anticuerpos y eso lleva su tiempo, en los casos promedios, estamos hablando de más de 21 días al mes, es lo ideal que uno estipula que tiene mejor efecto la vacuna, por lo tanto, todas las personas que puedan adquirir antes tienen más posibilidad”.

Asimismo, el médico reiteró que las personas fallecidas que tenían aplicadas una sola dosis adquirieron muy pronto la administración de la vacuna, por lo tanto, “asumimos que no tenía los anticuerpos necesarios por lo que se enfermaron y tuvieron esa mala evolución”.

“Esto es para aclarar, porque hay personas angustiadas porque fallecieron personas vacunadas con una dosis o como el caso del presidente con las dos dosis que igual se infectó, sabemos que no es 100%, igual se puede infectar. Por eso insistimos que, a pesar de estar vacunados, igual tienen que usar barbijo, lavarse las manos y mantener la distancia social”, remarcó.

Parte de salud

Respecto al parte de salud diario de los 1008 casos activos de coronavirus, Bibolini señaló que “no hay dudas de que los casos están aumentando y los fallecidos también”.

“Actualmente hay 37 pacientes que requieren Unidad de Terapia Intensiva, por distintos motivos, llevados por el coronavirus que compromete a sus pulmones y junto con otras comorbilidades puede comprometer o desarticular la funcionalidad de otro órgano ya comprometido previamente, como una insuficiencia cardiaca y un problema renal o hepático previo”, manifestó.

Por último, el especialista precisó que del total de los pacientes que permanecen en terapia, 27 están en el Hospital Interdistrital de la Contingencia Evita, seis en el Hospital de Clorinda, tres en el Hospital de Alta Complejidad y uno en el Hospital Distrital N°8 de Formosa Capital. Todos ellos en las correspondientes áreas preparadas para alojar personas diagnosticadas con dicho virus.