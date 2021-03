Una nueva exitosa jornada de vacunación logró la inmunización de más adultos mayores capitalinos

Este miércoles 24, en la capital provincial se desarrolló una nueva jornada de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Los beneficiarios fueron los adultos mayores de clases 51,52 y 53 que, en 13 establecimientos educativos recibieron la primera aplicación de la vacuna Sputnik V.

En datos recogidos por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el director del centro de salud del barrio la Floresta, doctor Facundo Pereira y a cargo de la vacunación en la EPEP Nª 18, explicó cómo están organizados para llevar adelante la inmunización: “Contamos con vacunadores, enfermeros, voluntarios, médicos y odontólogos que están trabajando y colaborando con el despliegue de este operativo"

“Es una jornada histórica (...) estar hoy vacunando a personas de más de 67 años. Los adultos mayores, son una población importante de nuestra comunidad formoseña (...), la más vulnerable y ya está cubierta”, indicó Pereira.

Por otra parte, Ismael, un vecino de la ciudad, llegó hasta la EPES Nª 27, en donde recibió la primera dosis de inmunización y con gran alegría declaró: "No pude dormir en toda la noche, sinceramente me pasé en vela, porque lo que parecía una utopía (...) hoy es una realidad.” Y agregó: “Quiero agradecerle al Gobernador y a todo su equipo, a la gente de salud, a ustedes (la prensa) que están presentes para que todo el pueblo formoseño se entere de esta realidad, de este hacedor de sueños cumplidos, nuestro gobernador Gildo Insfrán”.. Para finalizar, remarcó: “Los que decían con pesimismo que acá no iba a llegar la vacuna, hoy es una realidad y verdaderamente estamos felices. Esto es la muestra de que el Gobernador cumple".

Además, en la Escuela Nª 18, dos comprovincianas expresaron: “Es una alegría tremenda recibir la vacuna, porque es una forma de cuidarnos de este virus. Programaron muy bien el tema de las edades para que se puedan vacunar todos”, resaltó. A su vez, otra beneficiaria aparte de festejar la inoculación incitó a la población seguir cuidándose “Hay que cumplir con el protocolo,no hay otro camino”, afirmó.

Como en las jornadas anteriores, aquellos adultos que se encuentran con problemas motrices reciben la dosis en el vehículo, tal es el caso de Omar, quien, después de contar que se encuentra imposibilitado por una fractura de cadera, entre lágrimas expresó: “ Estoy con mucha felicidad, muy emocionado, justamente porque es un día (24 de marzo) que debemos recordar siempre, nunca olvidar, por todo lo que nos hicieron durante la dictadura, Por eso me emociono, porque la vacuna significa salud y vida”.





Una campaña por la salud y la vida

La diputada provincial del Partido Justicialista, Otilia Brítez, se refirió a los ataques constantes que el Gobierno viene recibiendo por parte de sectores opositores que no valoran el compromiso que hay en cada decisión. “Duele mucho el lugar que ocupa la oposición en este momento, primero que sabemos que este año lo están haciendo y, están apuradísimos, porque están en plena campaña política, sin embargo nosotros estamos en campaña de vacunación, de cuidar a nuestros comprovincianos”, indicó.

“Ellos están trabajando y apostando fuertemente al fracaso de esta política sanitaria exitosa, la más exitosa del país porque tenemos la menor cantidad de fallecidos que para nosotros, esa cantidad es lamentable”, agregó.

En referencia, aclaró que las gestiones políticas se miden por resultados y puntualizó: “Nosotros hemos tenido resultados muy satisfactorios y nos da la fuerza para seguir luchando. Hoy nos sentimos un poco dolidos, por la falta de reconocimiento por determinadas personas hacia nuestro Gobernador”.

En relación amplió: “El Gobernador lo único que hace es cuidarnos, darnos a los formoseños la oportunidad de vivir, de salvarnos de esta pandemia, porque lo que vale es la vida”.

Manifestó que la oposición “ha tomado una bandera distinta” contraria a la que se viene aplicando. “Vamos a demostrarles que trabajando vamos a sacar adelante esta situación tan triste que está azotando al mundo”, cerró.