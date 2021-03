Schmidt: “Le hicimos sentir al gobernador Insfrán que estamos presentes para acompañarlo”

También expresó que hoy el Gobierno está defendiendo la vida y que ya habrá tiempo de hablar de candidaturas.Después de la reunión que el gobernador Gildo Insfrán mantuvo con los 37 intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento, AGENFOR pudo recoger declaraciones realizadas por el mandatario del Consejo Provincial de Municipios, Lorenzo Schmidt.“Fue un halago para todos los intendentes poder compartir esta reunión de trabajo, ya que expresamos lo que sentimos últimamente por estos ataques mediáticos que está sufriendo la provincia y en particular el gobernador Insfrán”, expresó.Al ser consultado por las opiniones que indicaron que “la reunión fue un éxito porque es una unidad obligada”, declaró: “Dentro del Justicialismo nuestra conducta es siempre de mucha solidaridad y esta es una característica de los peronistas. En este sentido, no hay ninguna obligación, nos sale de adentro, del corazón, el tener una unidad y de ayudarnos entre nosotros y ayudar a la gente. A veces, los que no comulgan esto, son los que no entienden”, indicó.Comentó que el doctor Insfrán les hizo saber que el apoyo de los 37 intendentes y titulares de Comisiones de Fomento le da más fortaleza y ganas para seguir luchando por el pueblo de Formosa.“Por la pandemia, no nos pudimos dar un abrazo, pero con miradas le hicimos sentir que estamos presentes para acompañarlo, como conductor de nuestro partido y de la provincia”, significó.Además, resaltó que el primer mandatario provincial toma con mucha responsabilidad cada decisión y proyecto de trabajo, independientemente del contexto de sufragio que se vive este año. “Estamos hablamos de defender la vida. En todo este tiempo no se conversó de candidaturas, a pesar de ser un año electoral. Ya llegará el tiempo de hacerlo, pero en este momento todos estamos abocados a la salud de la población y a trabajar mancomunadamente con los organismos de la provincia para que esta situación tenga el menor impacto posible”, afirmó.Interés políticoEn referencia a las visitas al territorio formoseño de legisladores y referentes opositores nacionales de Juntos por el Cambio, Schmidt opinó: “Responden a una campaña política nacional de cara a octubre, no tiene que ver con una genuina preocupación por el formoseño”.Y agregó que ahora se ve a legisladores formoseños acompañando a estos dirigentes para “supuestamente defender a sus comprovincianos”, situación que no se observó cuando el Gobierno de Mauricio Macri paralizó las obras y le sacó el Fondo Sojero al pueblo formoseño. “Es más, estos legisladores votaron presupuesto en contra de la provincia”, apuntó Schmidt.Sobre los mismos, evidenció que “su preocupación de hoy es el por el asiento que puedan ocupar en estas nuevas elecciones” y amplió que estas visitas se dan por “un acomodamiento a nivel nacional de la Unión Cívica Radical de aquellos que quieren estar con Cambiemos y de los que no”.Para finalizar, Schmidt declaró: “¡Qué se van a interesar por la vida del formoseño si nunca lo hicieron! Lo que más nos duele es que vemos a los legisladores formoseños de la oposición apoyándolos, dándoles la espalda al pueblo”.No obstante, aseguró que “el tiempo nos va a dar la razón”, porque “nosotros estamos abocados a la salud de los comprovincianos”, cerró.