Miércoles con 45 casos y un nuevo fallecimiento por COVID 19 en Formosa

Del total, 19 corresponden a Clorinda: siete contactos estrechos, cuatro consultas por síntomas, tres consultas por egreso de la ciudad, tres por búsqueda activa en terreno, dos controles por internación; 11 a Formosa Capital: cuatro consultas por síntomas leves, tres contactos estrechos, dos consultas por egreso de la ciudad, dos por búsqueda activa en terreno; 7 a Bartolomé de las Casas por búsqueda activa en terreno; tres de Gran Guardia por contactos estrechos; dos de Pirané: un contacto estrecho y una búsqueda activa en terreno; dos contactos estrechos de Ibarreta y un ingreso ordenado y administrado desde Salta.Además, el organismo anunció el fallecimiento del Dr. Enrique Servián, un vecino de Clorinda de 62 años y querido médico del Centro de Salud del Bº Toba de dicha ciudad, donde trabajaba activamente en la lucha contra la pandemia para el cuidado de la comunidad.Por presentar síntomas fue hisopado en el Hospital Cruz Felipe Arnedo, y ante el resultado positivo a coronavirus fue derivado al Hospital Interdistrital Evita el día 19 de febrero con un cuadro respiratorio.El paciente evolucionó desfavorablemente, requiriendo asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva. A pesar del tratamiento médico indicado, no fue posible revertir su estado crítico, falleciendo el martes por la tarde como consecuencia de la evolución de la enfermedad.“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Enrique”, indicó el Consejo.Por otro lado, este miércoles se darán 32 altas médicas a siete pacientes del Hospital Interdistrital Evita; 16 del Centro de Asistencia Sanitario N° 19 de Formosa; tres del Centro de Asistencia Sanitario N° 18 de Formosa; dos del Centro de Asistencia Sanitario N° 13 de Formosa; y cuatro en aislamiento domiciliario.En ese contexto, al 17 de marzo, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 1.813 casos de COVID, de los cuales 1.337 se recuperaron, 422 continúan activos, 23 fallecieron y 31 egresaron de la provincia. También se llevaron a cabo 190.419 test con el 0,95% de positividad.Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, se señaló que, en Formosa Capital, se diagnosticaron 399 casos, de los cuales 174 permanecen activos y dos fallecieron; en Clorinda, se detectaron 515 casos, de los cuales 126 están activos y 17 fallecieron; en Ingeniero Juárez se diagnosticaron 265 casos, de los cuales cuatro siguen activos y dos fallecieron.En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia, detectó el ingreso de 709 camiones de carga; controló en la vía pública a 12.466 personas y 7.511 vehículos; labró actas de infracción a 28 vehículos por restricción de circulación y patente; y a 269 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Avanza el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. Al 17 de marzo ingresaron efectivamente a Formosa 18.194 personas desde la implementación de este programa. A la fecha cumplieron su cuarentena 27.495 personas en toda la provincia.Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.647 personas, de las cuales 1.833 lo hacen con la modalidad domiciliaria.El martes pasado, se verificó una violación a la cuarentena domiciliaria en la localidad de Los Chiriguanos.Se trata de un padre y su hija del barrio Plaza de dicha localidad que debían cumplir esta medida sanitaria desde el 12 de marzo por haber ingresado desde Salta en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado. El martes por la tarde, ambas personas fueron detectadas en la casa de un familiar de 86 años compartiendo un encuentro.Atento a la gravedad de estas conductas irresponsables que ponen en riesgo a la salud pública de la población, se iniciarán acciones legales contra los infractores de la cuarentena domiciliaria.En otro orden, el Consejo comunicó que, en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID 19, el próximo sábado 20 de marzo recibirán la primera dosis de la vacuna los adultos mayores de 70 años (clases 46, 47, 48, 49 y 50) residentes en la ciudad de Formosa, en 13 escuelas ubicadas estratégicamente en distintos barrios de la ciudad.Por último, el organismo sostuvo que el Dr. Enrique Servián era un médico reconocido y querido por su comunidad, comprometido con el cuidado de la salud de la misma, y que hizo verdaderamente de su profesión un acto de servicio y amor por el pueblo.Al iniciarse esta lucha contra la pandemia, el Dr. Servián no dudó en ponerse al frente de su equipo trabajando en la primera línea de defensa frente al virus.Su fallecimiento enluta no solamente a la ciudad de Clorinda, sino a todo el pueblo formoseño, que lo recordará como un héroe en esta batalla por la vida que estamos librando.“Este triste hecho debe alertarnos sobre la dimensión del peligro que enfrentamos, y esperamos que también haga recapacitar a aquellas personas que caen en la indignidad de especular políticamente con la vida y la salud de la población”, manifestó el documento.Y concluyó: “En homenaje a la memoria del Dr. Servián y a su legado de valentía, compromiso y solidaridad, seguiremos luchando contra la pandemia en resguardo de todas y cada una de las familias formoseñas”.