La Policía secuestró 24 paquetes de hojas de coca en Las Lomitas

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas secuestraron un bulto con 24 paquetes de hojas de coca de origen boliviano transportados por un hombre en un automóvil.

El procedimiento se concretó el día lunes siendo las 22 horas, cuando integrantes de la Delegación de Drogas Peligrosas de Las Lomitas participaban del operativo en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa la provincia de Formosa, en diversos sectores de esa localidad.

Durante las recorridas preventivas realizadas en el casco céntrico, el personal policial al llegar a la estación de servicio ubicada en el acceso a la localidad, observó un accionar sospechoso entre un hombre al mando de un automóvil y el chofer de un camión.

Ante esta situación se procedió a la identificación de ambos ciudadanos, solicitándose al conductor del rodado de menor porte que exhiba los que llevaba en su automóvil, exhibiendo un bolso de color negro, el cual contenía en su interior 24 paquetes de hojas de coca, que arrojó un peso total cercano a los 6 kilos.

Los paquetes contaban con una característica en particular, ya que contaban con un sello con el texto origen boliviano, manifestando el infractor no contar con el aval aduanero correspondiente, por lo que los bultos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Dirección General de Aduanas, mientras el hombre continuó en libertad, tras establecerse que no registraba pedido de captura ni secuestro del rodado.

De igual manera el conductor del camión hizo entrega de los paquetes adquiridos, quien tras la verificación de las documentaciones del rodado y la verificación del mismo, continuó con su recorrido.

En forma diaria, efectivos de la Policía de Formosa fortalecen la seguridad pública en todo el territorio, con la única finalidad de mantener el estatus sanitario e impedir el ingreso de personas por pasos no habilitados, sin descuidar las tareas preventivas vinculadas a la seguridad pública.