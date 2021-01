Familias paipperas riachenses envían primer cargamento

El pasado sábado se concretó el primer envió del presente año de productos obtenidos por las familias paipperas riachenses para el Plan Alimentario Nutrir con una cantidad récord muy próxima a las 7 toneladas como así también 12.672 huevos caseros.

Las tareas de recolección desde cada chacra de las distintas colonias, posterior embalado y envío se encarga la Subsecretaria de producción de la Municipalidad de Riacho He He, y cabe mencionar que eso es totalmente gratuito para los productores y productores.

La carga detalla del pasado fin de semana fue la siguiente:

Pepino 1.535 kilos

Berenjena 530 kilos

Mandioca 250 kilos

Perejil 700 kilos

Cebollita 1.082 kilos

Acelga 765 kilos

Rucula 1.770 kilos

Achicoria 173 kilos

Calabaza 400 kilos

Zanahoria 262 kilos

Huevo 1.056 docenas

El Intendente Ruben Solalinde destacó y agradeció al Gobernador Dr Gildo Insfrán por este importantísimo Plan que permite que las familias paipperas puedan comercializar sus productos, demostrar su capacidad de trabajo para producir alimentos que es algo tan fundamental y obtener importantes ingresos económicos gracias a su esfuerzo y mediante este plan y el aporte de familias paipperas del interior más de 17.000 familias de Formosa capital que se encuentran dentro de este programa reciben alimentos producidos en las chacras de nuestra querida provincia y por las familias paipperas. También agradeció el gran trabajo de las paipperas y los paipperos como así también a los ministerios y organismos que conforman la comunidad rural organizada que trabajando en forma unida, solidaria y organizada permite estos logros.

Agrego además de no se puede dejar de mencionar que la producción se sostuvo a pesar de los más de 10 meses de sequía que se padeció donde cabe mencionar la importancia sin igual de la mega obra de la reactivizacion del Riacho He He que en su momento lo llevara a cabo nuestro Gobernador Dr Gildo Insfran y que fue fundamental para superar la crisis hídrica.