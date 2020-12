Hugo García: “El patrimonio común de todas las generaciones es el ambiente”

El vicepresidente del Concejo Deliberante de la Ciudad, Hugo Orlando “Cacho” García, valoró la política ecológica y ambiental de la Provincia de Formosa, a la que describió de avanzada y citó como un ejemplo a la planta depuradora de líquidos cloacales, única en la región y pensada para beneficiar a 230 mil vecinos, como así las leyes provinciales que marcan el rumbo en materia de cuidado del medio ambiente.El concejal justicialista afirmó que tal cual lo expresa la Ley provincial de política ecológica, “conservar, proteger y mejorar su calidad, y el acceso al uso racional de los Recursos Naturales Renovables es sustento de la integridad territorial y es un deber de las generaciones presentes y futuras” y reafirmó su compromiso en pos de una ciudad y una provincia que cuide y fomente el respeto al medio ambiente.“Se lo debemos a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, mantener los procesos ecológicos esenciales, los sistemas naturales, preservar la diversidad genética, la recuperación, mejoramiento, protección y conservación del ambiente y el uso racional de los recursos naturales”, subrayó el edil.En esta línea, Hugo “Cacho” García recordó que el Gobierno Provincial lleva adelante una política de utilización sustentable de los recursos naturales, sobre todo los hídricos, para beneficio de miles de formoseños, siendo un claro ejemplo los canales y reservorios que se construyeron este año en tiempo récord ante la sequía extraordinaria que afectó no sólo a Formosa y la región sino a todo el continente”.Asimismo, precisó que “obras como la planta depuradora de líquidos cloacales tienen que ver con los derechos humanos del siglo XXI, con el cuidado de la gente, porque sin plantas de tratamiento, sin redes cloacales los niños y niñas están expuestos a más enfermedades y más infecciones. Por eso, este proyecto fue prioridad para el gobernador Gildo Insfrán como así cada una de las obras de manejo de los recursos naturales (recursos hídricos, forestales) y cuidado del medio ambiente, siendo ejemplos claros la Reserva de Biósfera de Laguna Oca, un pulmón para la ciudad y un lugar único en el mundo que hoy constituye un espacio de contacto con la naturaleza, como así la conservación y cuidado del Bañado la Estrella, el tercer humedal más grande de América del Sur, una de las siete maravillas naturales de la Argentina”Sobre la planta depuradora de líquidos cloacales, describió que es única en la región y mediante el sistema denominado de aireación extendida, evita que los habitantes de la zona estén expuestos a enfermedades propias que pueden originar los desechos y libra a la zona de los olores característicos.Su concreción implicó una inversión superior a los 485 millones de pesos, a través del financiamiento de un préstamo que otorgó la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el marco del apoyo que presta al desarrollo de la infraestructura.“El sistema de desagües cloacales de la capital provincial tiene una antigüedad promedio de 50 años y actualmente es utilizado por más de 100 mil habitantes cuando fue diseñado en aquel momento para cubrir las necesidades solamente de 60 mil”, reseñó el concejal García.Por último, invitó todos y en particular a los jóvenes a ser protagonistas del cambio que lleva adelante la Provincia de la mano de su conductor, el Dr. Gildo Insfrán, para garantizar un territorio más saludable para todos y todas no sólo hoy sino para las generaciones del futuro.