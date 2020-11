Romero Bruno instó a la población a profundizar la prevención de la diabetes

Al ser factor de riesgo en la actual pandemiaEn una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, se refirió al Día Mundial de la Diabetes, sus causas, consecuencias y relación con la pandemia de coronavirus, como también instó a la población a profundizar las acciones de prevención de la enfermedad.En primer lugar, el especialista indicó que esta fecha se fijó por las Naciones Unidas, desde 2006, con la aprobación de la Resolución 61/225; y se conmemora cada 14 de noviembre, por el aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.“La insulina hoy es un tratamiento fundamental para controlar los niveles de azúcar y de lo que se conoce como un síndrome metabólico, que aparte de la diabetes se refiere a la obesidad, hipertensión, aumento del colesterol, es importante en todos los tipos de diabetes”, aclaró el médico.Además, señaló que la campaña de concientización de la enfermedad está representada por el círculo azul, el símbolo mundial de la diabetes, que significa el cielo azul que une a las naciones en lucha contra la diabetes y que en muchas culturas representa vida y salud.Respecto a la patología, Romero Bruno explicó que la diabetes es una enfermedad crónica que no es transmisible pero que la padecen “muchísimas personas en el mundo”, por lo tanto “es algo que nos preocupa dentro de la salud publica porque tiene muchas consecuencias”.“Hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 que es la que se adquiere desde el nacimiento, por el mal funcionamiento del páncreas y la diabetes tipo 2, que es mucho más frecuente, y que uno lo adquiere con los estilos de vida”, desarrolló.En ese sentido, el profesional se refirió al “mal control de la diabetes” y aseguró que el primero es “desconocerla”, porque con sólo controlar la glucemia con un análisis de sangre “nos permitiría ya detectar el riesgo”.Según las últimas cifras de la Federación Internacional de Diabetes, hay 463 millones que viven con la enfermedad y se espera que aumente a 700 millones para el 2045, debido al aumento explosivo de la obesidad y el sedentarismo en la población.En argentina, el 12,8% de las personas mayores de 18 años tienen diabetes, según la última encuesta de factores de riesgo del Ministerio de Salud de la Nación; y uno de cada tres, no saben que la tienen.Coronavirus y diabetesPor otro lado, Romero Bruno habló sobre la relación entre el COVID-19 y la diabetes; y expuso que del 20% al 50% de los pacientes con coronavirus tienen o tenían la enfermedad.“Un diabético controlado no tiene mayor riesgo demostrado de complicaciones severas que la población general. No se comprobó una mayor susceptibilidad a contraer la enfermedad, sí en algunos estudios demuestran que puede haber mayores complicaciones en el desarrollo de la enfermedad”, argumentó.También, el especialista brindó recomendaciones a personas con diabetes en contexto de pandemia; y precisó que, las principales, son las que hacen a la población en general: el aislamiento, el distanciamiento, el uso de barbijo y el lavado frecuente de manos.“Aparte, tratar de controlar este factor de riesgo sobre todo para las enfermedades cardiovasculares que hacen a utilizar las medidas preventivas para evitar sedentarismo, realizar caminatas diarias, hacer un régimen dietético, tener una alimentación equilibrada y balanceada y evitar la hipoglucemia, que es una bajada abrupta del azúcar, para eso siempre tienen que tener algún producto azucarado en el bolsillo”, detalló.Y concluyó: “Estas son las recomendaciones en general que estamos dando y recordando, sobre todo, para las personas que ya saben que son diabéticas; y para los que no, mayores de 18 años y con antecedentes familiares, recomendamos que se hagan un estudio de glucemia”.