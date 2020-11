Productores de Riacho He Hé proveen de casi 12 mil kilos de verdeo por semana al Plan NUTRIR

También envían huevos, perejil, acelga, rúcula; y próximamente harán lo propio con zanahorias y berenjenas.En diálogo con AGENFOR, el subsecretario de Producción Municipal de Riacho He Hé, Walter Espíndola, brindó detalles acerca de los productos con los que abastecen los productores de dicha localidad al Plan NUTRIR.En ese marco, el funcionario municipal indicó que se envían 12 mil mazos de cebolla de verdeo y 12 mil de perejil por carga, los martes y sábados; lo que hace un total de 5 mil a 6 mil kilos en cada envío.“Aparte estamos mandando huevos, entre 800 y 900 docenas por semana. Hoy por la seca nos quedamos sin bananas y prácticamente sin mandiocas, pero sí apostamos mucho a lo que es verdeo para los productores ya que en pocas extensiones se puede hacer mucho”, explicó; y agregó que también proveen acelga y rúcula.Además, Espíndola anticipó que “estamos enviando zanahorias” y en poco tiempo harán lo mismo con las berenjenas.Por último, y consultado por soluciones llevadas a cabo por la inminente sequía que azotó la provincia este año, el responsable del área reconoció como “uno de los aliados estratégicos” a la reactivación del Riacho He Hé.“Por un proyecto del gobierno provincial del Dr. Gildo Insfrán se activó, mandando agua del Bañado La Estrella y eso nos pudo hacer sostener la producción de verdeo, para riego”, manifestó.Y aseveró: “Los que están en la costa del riacho siguieron sembrando verduras y a los que no tenían agua les hacemos, a través del municipio de manera gratuita, una perforación para que tengan agua dulce”.