Varios organismos visitaron Riacho He Hé en el marco del programa Soberanía Alimentaria

Más de cien productores participaron este viernes en Riacho He Hé de diversos talleres del programa Soberanía Alimentaria, que se desarrollaron de manera simultánea y de la tarea de inscripción en registros nacionales de productores.Este proyecto cuenta con la participación activa de los diferentes organismos, el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, el Ministerio de la Producción y Ambiente y sus diferentes programas productivos, la Dirección de Agricultura Familiar, el (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) INTA, Ministerio de la Comunidad, que precisamente en esta oportunidad participó mediante el Plan Provincial Nutrir.Desde la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario destacaron el buen recibimiento, hospitalidad y colaboración por parte del intendente de la localidad, Rubén Solalinde, que junto a su equipo de técnicos y profesionales ejecutan las acciones de acompañamiento y asistencia a los productores paipperos para que estos puedan progresar a través de las políticas de inclusión del Modelo Formoseño.En esta localidad y sus colonias según lo manifestó el intendente Solalinde existen 300 productores paipperos, de los cuales 262 en la actualidad proveen alimentos al Plan Provincial Nutrir.En la oportunidad, destacaron la diversidad productiva de la zona, entre ellos la producción avícola que está en franco crecimiento y cuenta hoy con 2.000 gallinas ponedoras distribuidas en los gallineros de diferentes productores que comercializan una importante cantidad de huevos al Plan Provincial Nutrir, realizando este fin de semana la cuarta entrega consecutiva promedio de 800 docenas de huevos.Según se indicó, en aproximadamente treinta días más estarán en condiciones de producción una 5.500 gallinas ponedoras más, lo que totalizaran alrededor de 7.500 que según manifestaron le podría dar una producción diaria de 10.000 huevos generando con ello un importante ingreso de recursos para estos productores que permitirían no solo abastecer al Plan Provincial Nutrir sino pensar en la posibilidad cierta de abastecer otros canales de comercialización en nuestra provincia.En ese sentido, mencionaron que el objetivo de la intervención conjunta de diferentes organismos de gobierno es conocer a los productores, sus realidades, necesidades y capacidades productivas. Poder así, brindar respuestas concretas para el trabajo conjunto, poniendo a su disposición todas las herramientas del Estado Provincial, por medio de los organismos competentes al ámbito productivo potenciando la producción, mejorando la comercialización y garantizando el consumo sostenido de estos productos.Es por ello que en la visita a la localidad de Riacho He - Hé se realizaron inscripciones al Registro Nacional de la Agricultura Familiar, (RENAF), al Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) y más de 60 productores se inscribieron al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, (RENSPA). Lo cual significa formalizar la actividad y otorgarles la posibilidad de acceder a beneficios, como ser créditos que impulsan el desarrollo de todo el sector productivo.Las temáticas que se desarrollaron a lo largo de la jornada se hicieron en las propias chacras de los productores, participaron 61 productores y los temas trabajados incluyeron los siguientes alimentos: Miel, Frutas, Verduras y Hortalizas, Queso Criollo y Leche, Conservas y Producción Avícola. En una modalidad práctica se abordaron aspectos como ser las buenas prácticas agrícolas, cosecha, pos cosecha, correcto rotulado, sanidad animal, almacenamiento, envasado, entre otros temas afines.Este equipo de trabajo conformado continuará la tarea conjunta en otros municipios y sus colonias aledañas, para acercar capacitaciones técnicas a los productores, de manera teórica virtual y presencial en el terreno, con el objetivo de hacer extensivo el Programa de Soberanía Alimentaria a todos los municipios, en el marco del Modelo Formoseño.