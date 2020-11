La Defensoría denunció la inexistencia de una política para el trasporte de pasajeros en Formosa

Desde el martes a la noche, UTA Seccional Formosa ya tenía decidida la medida de fuerza y por ello, el día de ayer se interpuso una Acción Judicial que garantice al menos el Servicio Mínimo de Emergencia y se impongan sanciones económicas tanto a Crucero del Sur como al Gremio del Sector-Las frases, “Si no nos pagan, no levantamos la medida” de parte del Secretario General de UTA – Seccional Formosa, junto a la: “Nos enteramos por Whatsapp del paro de colectivos” manifestada por el Subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa Dr. José Olmedo, más: “A mi capaz me suspendan en el trabajo, porque estoy llegando tarde. Ya le pedí a un compañero que me venga a buscar. No sabía nada, no avisaron” repetida por centenares de usuarios, nos lleva a la conclusión denunció el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca que, “no existe desde hace tiempo, ni desde el Ejecutivo Municipal, como tampoco del Concejo Deliberante una política pública o proyectos para regularizar el transporte público de pasajeros a favor de los vecinos de nuestra ciudad”. Una sola idea surgió del Concejal Fabián Olivera que reclamó “un urgente incremento del subsidio mensual que recibe la prestataria”, siendo que el Gobierno Provincial firmó una Addenda, por el cual se prorroga el Convenio de Subsidio al Transporte Público hasta el 31 de enero de 2021, “incrementándose la asistencia compensatoria otorgada al Municipio para este fin, alcanzando los 20 millones de pesos mensuales”.Entre tanto, desde la Defensoría del Pueblo, se interpuso una Acción Judicial contra la Empresa Crucero del Sur Agrupación y la UTA Seccional Formosa, que tiene por finalidad, obligar judicialmente a las mismas, a cumplir con el Servicio Mínimo de Emergencia del transporte urbano bajo concesión, en todas las líneas, durante el tiempo que dure la medida de fuerza y con la imposición de las sanciones económicas que la Jueza Brenda Zaracho de Del Vigo, Titular del Civil y Comercial Nº 5 entienda pertinentes. El Defensor del Pueblo señaló que, en horas de la noche del martes 3 del corrientes mes y año, Diego Mendoza Delegado de la UTA en Formosa, ya nos había puesto en conocimiento que para él no le quedaba otro camino que el paro de transporte, lo que fue rechazado por Gialluca, quien también impugnó el informe del Gerente de Crucero del Sur Agrupación Cesar G. Aguirre, mediante el cual informaba que, el servicio se cumpliría con aquellos trabajadores que no adhieran a la medida.