Zabala confirmó que la Fiscalía apeló en Cámara el apartamiento del juez subrogante

En diálogo exclusivo con AGENFOR, la Fiscal de Estado Stella Maris Zabala, manifestó que apeló en Cámara el apartamiento del juez subrogante Fernando Carbajal, que fue rechazado por él mismo en la audiencia de los hábeas corpus del miércoles pasado.“Antes que se produjera la audiencia de habeas corpus, le planteamos al magistrado que se aparte de la causa, hicimos esto fundándonos en el artículo 13, segunda parte, de la Ley de Hábeas Corpus, que si bien no permite la recusación posibilitaba este apartamiento”, sostuvo.Y continuó: “El magistrado dice me aparto a pedido de Fiscalía, pero a su vez formula una serie de apreciaciones que fueron objeto de público conocimiento, porque así se dio a saber, que estaba en violencia moral, emocional por los dichos de un ministro y de que esto le impedía poder dictar un fallo acorde a derecho”.En ese marco, la fiscal explicó que, como trascurrieron sólo quince días de estas declaraciones del magistrado y el ministro al que hizo referencia continuaba en sus funciones e iba a estar presente en las audiencias de hábeas corpus, “entendimos que se iba a ir de la causa como correspondía para garantizarnos la seguridad jurídica”.“El magistrado rechaza la recusación que formula Fiscalía en la audiencia, la Fiscalía formula la apelación, rechaza dicha apelación y cuando esta parte quiere poder formular los agravios por los cuales sostener la apelación, no se nos permite el uso de la palabra, se amenaza con silenciar el audio y no se me permite expresar”, relató Zabala.Y agregó: “Por este motivo aumentamos más argumentos a los que ya teníamos que nos llevan a tener la certeza de que el ánimo todavía está perturbado emocionalmente y con un ánimo disipado no se puede ejercer la función judicial en el caso concreto, por lo que le pedimos que se aparte”.En ese sentido, la fiscal confirmó que plantearon la apelación en Cámara para que el magistrado se aparte, porque, además, ni siquiera cumplió con el procedimiento que establece la recusación, “fue recusado, tiene que pasar al otro, hacer un informe y elevar a la Cámara, corresponda o no, no puede juzgar él la recusación”.En ese contexto, se convocó a la Fiscalía a la audiencia de los dos hábeas corpus del miércoles pasado, donde se volvió a plantear la no intervención del juez subrogante por estar en trámite el pedido de apartamiento que, si la Cámara falla a favor, la Fiscalía puede convertir en nulo los pronunciamientos.Al respecto a los fallos de ambos hábeas corpus, Zabala aseveró que “no queremos entorpecer ni que sean dañados y perjudicados quienes sienten el anhelo para ingresar”.“El padre, el niño y la señora, van a ingresar, los jóvenes también, tenemos que informar el lugar y demás, con hisopado y PCR como cualquiera”, manifestó.Y aclaró: “Dijeron que se les dijo a los estudiantes que serían responsables si había muertos, imagínense que disparate tan grande, jamás pudo haber sido dicho, primero porque esta falsa cuestión de generar posturas antagónicas entre quienes pretenden hacer valer sus derechos y tienen legítimo deseo y están expresando lo que sienten, jamás hubiese sido una manifestación que formulara la Fiscalía de Estado”.Asimismo, la titular del organismo argumentó: “Lo que se le dijo es que se comprendía y ante el anhelo que tenían de ver a sus seres queridos, aunque es difícil cuando uno está con el ánimo perturbado porque sienten que emocionalmente quiere algo, pero que trataran de entender que lo que se intentaba era conservar la salud, incluso de sus propios padres, para evitar que se produjeran situaciones que pudieran ser lamentadas a posteriori, que difiere mucho de hacer responsable de la muerte de alguien”.En otro orden, Zabala pidió que “evitemos que se genere una confrontación como Boca – River”, porque no conduce a nada.“Un abogado en ejercicio de su profesión es sagrado porque está ejerciendo el derecho y la defensa y es colega, ahora, cuando se utilizan epítetos denostando al gobierno y diciendo cosas que no corresponden, eso es grave, porque eso ya no es jurídico, sino cuestiones de utilización del aspecto jurídico para fines políticos y eso no corresponde ni es justo que se haga con una situación así”, subrayó la funcionaria.Y remarcó: “Da tristeza ver que con el esfuerzo terrible que hace el gobierno, el gobernador y todo un pueblo de tratar de sostener una situación sanitaria buena, que nos permita hoy sentarnos acá, a darnos el lujo de discutir recusaciones, revocatorias, estado de derecho, normas constitucionales, cuando hay gente que está peleando, en otras provincias, lugares para ocupar una cama, están tratando de contener los médicos que dan su vida colapsados, que están viendo cuantos respiradores quedan”.Para concluir, Zabala llamó a la reflexión “humildemente” y “como habitante de Formosa”, para que “no generemos estas cosas” y pueda reconocerse la situación sanitaria favorable que tiene la provincia hasta la fecha, donde no registró ningún muerto por coronavirus.