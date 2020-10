Nuevas líneas de financiamiento para MiPyMES y aumento en el Programa Hogar

En el marco del parte de prensa diario del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibañez, informó sobre las nuevas líneas de créditos para el sector productivo del Banco Central (BCRA), la actualización del precio de las garrafas y el aumento del Programa Hogar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).En este sentido, el ministro explicó sobre el nuevo esquema de tres líneas de financiamiento para las MiPyMES que aprobó el Banco Central con tasas que van del 24 al 35 por ciento.“La Línea MiPyME con tasas de 24% estará disponible obligatoriamente para todas las empresas que tienen beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP); una segunda Línea MiPyME para Inversión de Capital estará disponible para empresas que adquieran bienes de capital y las del rubro de construcción, con una tasa de interés de 30% y una tercera línea destinada a financiar el capital de trabajo de empresas MiPyME, disponible con tasa del 35%”, precisó el funcionario.En este contexto, aclaró que la Provincia aguarda la reglamentación de las líneas ya que “se instrumentarían por la totalidad de los bancos y no exclusivamente por los bancos del Estado”.Asimismo, agregó que el directorio del BCRA aprobó la creación de una línea especial de créditos para proyectos estratégicos, que serán definidos por un comité interministerial presidido por el Ministerio de Desarrollo Productivo; y que se mantienen las líneas de créditos que ya estaban vigentes: “Inversión Productiva, con tasa del 22%; PyMEs Mineras y Cooperativas con tasa al 18%; y otra línea que surgió del acuerdo con distintas provincias al 9,9%”.El titular de la cartera económica comunicó la actualización de precios de las garrafas sociales, “se trata de las GLP de 10, 12 y 15 kilogramos; la garrafa de 10 kg pasa a un valor de $417, 50. Si bien la resolución marca $359,62 eso es porque no están contemplados los impuestos correspondientes”.En este marco, valoró que la distribuidora de la provincia de Formosa REFSA Gas pueda comercializar las garrafas en todo el territorio provincial sin incrementar su costo, “si son garrafas de una empresa privada indudablemente le van agregar el traslado de la garrafa de acá hasta su localidad y a su vez, los revendedores cobran por llevarlas a domicilio”.El ministro Ibáñez celebró que “gracias a esta medida acertada del gobernador Gildo Insfrán, de crear una planta fraccionadora de GLP provincial podemos ir con un precio justo donde empresas privadas no son rentables”.Por otra parte, el doctor Ibáñez recordó que el Programa Hogar en Formosa está destinado a personas que viven en zonas sin servicio de gas natural, comedores, merenderos, clubes de barrio, centro de atención infantil y centros comunitarios de todo el país sin servicio de gas natural y que el mismo, se incrementa a $254 por garrafa; “lo recibirán en las cuentas de los planes sociales que poseen”.Sobre el final, el ministro se refirió a la reactivación económica de ciertos sectores en medio de la cuarentena a causa de la pandemia de coronavirus: “La Cámara de la Industria de Motovehículos, Bicicletas, Rodados, Motopartes y Bicipartes argentinas (CIMBRA) comunicó que se triplicaron las ventas de bicicletas respecto del año pasado”, aseguró.Mientras que “la Cámara Argentina de Ferreteros de Argentina (CAFARA), informó que en ferretería los productos que más se vendieron fueron tornillos para armar mamposterías, pinturas, principalmente látex y esmaltes sintéticos; los rubros asociados a la construcción en pequeña escala, ventas de mezclas para pegar cerámicos y azulejos; también la venta de cables, llaves térmicas y disyuntores; accesorios para instalaciones, candados y cerraduras; accesorios y repuestos para baños, taladros, amoladoras, alcohol y sanitizantes, guantes, caretas faciales y barbijos de todo tipo”.“Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), precisó que las obras familiares de refacción activaron el consumo minorista y las fábricas de hierro, varillas de acero, chapa y ladrillos huecos, no dan abasto”, dijo para finalizar.