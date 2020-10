Ingresó por un paso no habilitado, dio Positivo a COVID y decidió volver al Paraguay

En un nuevo parte de prensa, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 273 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus.Se trata de un hisopado realizado en la ciudad de Clorinda correspondiente a una mujer de 28 años, residente en Puerto Falcón (República del Paraguay), que fue detectada por la Policía de la provincia al momento de su ingreso a nuestro territorio por un paso no habilitado.La mujer fue aislada e hisopada, y ante el diagnóstico positivo, fue informada de las medidas sanitarias vigentes y consecuencias legales de su situación, tomando la decisión voluntaria de regresar a la República del Paraguay.En relación a los dos casos sospechosos de la localidad de General Belgrano reportados este lunes, confirmaron que los mismos no corresponden a casos activos de coronavirus.En este contexto, al martes 20 de octubre, en la Provincia se diagnosticaron 165 casos de los cuales 112 ya están recuperados. No hay fallecimientos por coronavirus en la provincia y son 17 los casos en tránsito con egreso del territorio provincial. Además, hay 828 personas en cuarentena y se realizaron 17.686 test con el 0,93% de positividad.En lo que respecta a las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, en Clorinda se diagnosticaron 37 casos, de los cuales 16 permanecen activos. En julio se detectaron dos; en agosto, siete; en septiembre 10; y en octubre 18. También permanecen 74 personas en cuarentena, 57 en Clorinda y 17 en Formosa.En cuanto a General Belgrano, son siete casos diagnosticados de los cuales seis están activos y todos fueron detectados en octubre. Además, hay 138 personas en cuarentena.Respecto a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, en las últimas 24 horas ingresaron 645 camiones de carga; controlaron a 9.943 personas y 7.278 vehículos en la vía pública; se labraron 117 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y 338 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Además, ingresaron de manera irregular y fueron judicializadas dos personas; e intervinieron dos fiestas privadas.En relación a la lucha contra el dengue, en la última semana se notificaron tres casos en la provincia. Este miércoles 21 de octubre se realizarán las tareas preventivas de control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios Güemes de Ing. Juárez; San Miguel de Laguna Blanca; La Nueva Esperanza de Las Lomitas; barrio Industrial de Villa 213; Mitre de El Colorado; 20 de junio de Pirané y barrios San Martín y Villa Hermosa de Formosa capital.Asimismo, se llevarán a cabo tarreas de descacharrizado en los barrios Hipólito Irigoyen (en conjunto con el municipio capitalino) y barrio San Martín (en conjunto con Vialidad Provincial).En otro orden, el Consejo anunció que la Administración Nacional de Aviación Civil les consultó sobre la posibilidad de reactivar el transporte aéreo de pasajeros en el tramo Buenos Aires-Formosa.Atento a la actual situación epidemiológica de la provincia y a la circulación viral comunitaria que se verifica en el país, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 consideró que no están dadas las condiciones sanitarias para garantizar un flujo de pasajeros sin que ello implique poner en riesgo el estatus sanitario provincial y, con ello, poner en riesgo la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas.Por último, el Consejo conmemoró y saludo a todos los y las pediatras que desarrollan su profesión y vocación “cuidando de la salud de lo más preciado que tenemos en cada una de nuestras familias, que son nuestros niños y niñas”.“A pesar del contexto de pandemia, debemos ser constantes y responsables en los controles pediátricos de nuestros niños y niñas, con especial atención al cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio”, concluyó el parte diario del Consejo COVID.