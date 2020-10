Frente a los ataques, reivindican la figura del gobernador Insfrán

Desde la Agrupación por Siempre Compañero a través de un comunicado expresaron que “la oposición, desde los medios, está convencida que con atacar al gobernador Gildo Insfrán y con desprestigiar las medidas sanitarias que se toman para preservar la salud y proteger la vida de todos los habitantes de Formosa, van a romper el vínculo que tiene este gobernador con su pueblo”.Sin embargo, “la historia demostró y lo demuestra claramente que no es así. Por una sencilla razón: este Gobernador no solamente es un conductor, sino que además, representa una idea y las "ideas no se matan", enfatizaron.Agregando que “esa es la parte de la historia que no logran entender ni, mucho menos comprender” desde los sectores opositores.El hecho de que “Gildo dejó de ser un dirigente político para ser una idea, una construcción política, con una mirada de provincia integrada a una nación” y entonces "en ese odio e ignorancia creen que destruyendo una flor detendrán la primavera", reflexionaron desde este espacio político apoyando de esta manera las decisiones en materia sanitaria adoptadas por el Gobierno de Formosa.