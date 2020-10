Schmidt condenó los ataques mediáticos y dijo que la oposición “busca sacar rédito”

El presidente del Consejo Provincial de Municipios aseguró que pese a la embestida de la prensa nacional sobre el gobernador Gildo Insfrán, “la población acompaña las medidas” adoptadas por la Provincia.El intendente de Villa Dos Trece y presidente del Consejo Provincial de Municipios, Lorenzo Schmidt, aseguró que detrás de los sucesivos ataques de los medios concentrados porteños hacia el gobernador Gildo Insfrán, por las políticas sanitarias adoptadas en la provincia de Formosa y que permiten hasta la fecha que no se registren víctimas por COVID-19 y además que sea la jurisdicción con la tasa acumulada más baja de contagios del país, está “la oposición que busca sacar rédito político con miras a las elecciones del año próximo”.En declaraciones a AGENFOR, el jefe comunal reveló que desde el Consejo Provincial de Municipios con los demás intendentes se viene reflexionado que “ésta no es la primera vez que las corporaciones mediáticas realizan este tipo de maniobras en contra del Gobernador y del pueblo de Formosa”. Sin embargo, consideró que ahora “desde la oposición atacan porque buscan sacar un rédito que les permita posicionarse políticamente con miras a las elecciones del año próximo”.“Está muy mal que quieran aprovechar esta situación de pandemia”, rechazó rotundamente el intendente de Villa Dos Trece y consideró que “solamente aquellas personas fanáticas son las que caen” en estas maniobras, “porque en general la población acompaña las decisiones del Gobernador”.E indicó que en los municipios del interior “cada uno de los intendentes a su vez acompaña las decisiones del primer mandatario” arbitrando todas las medidas para que el virus no llegue “a nuestras respectivas comunidades”.Lorenzo Schmidt recordó, además, que la lucha contra el COVID-19, tal como señalan los equipos de salud, hasta no encontrarse la cura de la enfermedad que estará dada por una vacuna, “son fundamentales cumplir y respetar uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos”, para evitar la propagación del virus, el cual no distingue clase social, género, ni ideología política.Afirmó que solo unidos Gobierno y pueblo se logran los resultados que hoy presenta la provincia, que hasta la fecha registra 0 fallecimientos en un contexto de alto riesgo regional, reconoció el titular del Consejo Provincial de Municipios.En este contexto, Lorenzo Schmidt afirmó: “Si atacan al Gobernador, atacan a la gran mayoría de los formoseños” y sentenció que lo único que pretenden es “desmerecer el trabajo impecable que se está haciendo la Provincia” que fijó un protocolo de ingreso ordenado y administrado de las personas al territorio durante este tiempo de emergencia que “está dando muy buenos resultados” en pos de cuidar la salud y la vida de cada formoseño y formoseña.