Bibolini advirtió que buscan desacreditar la cuarentena tergiversando dichos de la OMS

En el parte de prensa de este martes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Alta Complejidad, Dr. Julián Bibolini, informó sobre el estado de salud de las personas que se encuentran internadas en el Hospital de la Contingencia COVID-19 y aclaró dudas sobre declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fueron “malinterpretadas”.

En primer lugar, para Bibolini, las buenas noticias del día fueron que dos personas más se recuperaron de coronavirus gracias al sistema de salud con el que cuenta la provincia de Formosa. “Tuvimos la dicha de que dos personas más puedan retornar a sus domicilios sin riesgos”, afirmó.

Asimismo, precisó que de los pacientes que permanecen internados, solo dos manifiestan síntomas leves. “Se trata de las personas que habían sido categorizadas como cuadros moderados y están resolviendo favorablemente la infección, por lo tanto pasaron a sala general y se encuentran en buen estado general de salud”, detalló.

Sobre el final, el especialista remarcó que en el transcurso de la semana continuarán los estudios médicos para evaluar posibles altas médicas.

La cuarentena debe ser acompañada por medidas sanitarias

Por otra parte, el doctor Bibolini se refirió a las palabras del asesor especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien instó a los Gobiernos a no utilizar la cuarentena como principal estrategia para controlar la propagación del COVID-19.

“En teoría, dicen que la OMS está en contra de la cuarentena y en realidad no es así, se malinterpretó una declaración en la que se dice que la cuarentena, como única medida a utilizar, no sirve. Y es que si usamos sólo esa medida por supuesto que no va a funcionar”, destacó el infectólogo.

Y subrayó como un claro ejemplo a las acciones que se realizaron en la provincia de Formosa, particularmente ejemplificó con la ciudad capital, la cual cuenta con “muchas flexibilizaciones y no se encuentra en Fase 1 permanente desde que comenzó la pandemia”.

“Formosa capital no está en Fase 1 permanente desde que comenzó la pandemia, estamos con muchas flexibilizaciones. Hay otras medidas que se aplican como lo es el control de las personas que ingresan al territorio, a los transportistas, bloqueos ante casos sospechosos o confirmados, esas son medidas que se deben aplicar para acompañar y no sólo una medida de aislamiento estricto como es la cuarentena”, advirtió Julián Bibolini.

En este sentido, resaltó: “Lo que dice la OMS, es que ha visto que algunos países sólo utilizan la medida de aislamiento estricto como principal medida, pero que cuando ingresa el virus no tienen otras medidas, por lo tanto ocurren picos de nuevos casos y el sistema sanitario se satura porque una vez que la infección se filtra, y al no ser acompañada de otras medidas, se pierde todo lo ganado. A eso se refería la OMS”.

“Buscan desacreditar la medida de la cuarentena, que es una medida oportuna y bien tomada en momentos que corresponden”, culminó.