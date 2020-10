Clorinda: Equipos sanitarios multidisciplinarios desarrollan tareas sin pausas

El doctor Nelson Gutiérrez, director del Hospital “Cruz Felipe Arnedo” de Clorinda, brindó detalles sobre la situación sanitaria de la segunda ciudad de la provincia, que registra circulación comunitaria de COVID-19.“Seguimos trabajando con los equipos multidisciplinarios integrados por médicos, enfermeros, asistentes sociales, hisopadores y el personal de salud que se encuentra realizando testeos y recorriendo los tres centros preventivos de aislamiento, controlando a las personas que se encuentran alojadas allí”, manifestó el especialista en declaraciones a AGENFOR.Indicó que ante el contexto epidemiológico que atraviesa la ciudad de Clorinda “se están cumpliendo todos los protocolos vigentes y se respetan al máximo las normas sanitarias establecidas por la provincia, las cuales son claras, firmes y precisas”.En ese sentido, precisó que “se trata de un trabajo en conjunto, para el que se han conformado equipos multidisciplinarios”, resaltando “el trabajo sin pausas que vienen desarrollando todos los trabajadores de la salud”.“Hay un Estado provincial muy presente, sobre todo en nuestra ciudad, que está viviendo esta situación particular tras la detección de diversos casos de COVID-19”, acentuó el doctor Gutiérrez, marcando que ello no se circunscribe sólo a la cuestión sanitaria, sino también a la seguridad de los ciudadanos clorindenses.En esa línea, valoró la labor que vienen desempeñando los efectivos de la Policía Provincial a los fines de “verificar las denuncias correspondientes, efectuar los controles, hacer el seguimiento a los transportistas y cuidar la frontera”, subrayando que “así como en materia sanitaria el trabajo es claro, también lo es en la tarea de seguridad”.“Estamos trabajando codo a codo, cruzando datos, yendo a todos los lugares, verificando todas las situaciones y lo que haga falta, ya que esto es un trabajo sin pausas, de 24 horas”, remarcó a esta Agencia el especialista.Para finalizar, reiteró que “las normas sanitarias vigentes tienen que ser respetadas y las personas deben ser conscientes de que hay que cuidarse. Sabemos que la forma de cortar la circulación viral es no transitando"."Está todo muy claro, las normas establecidas desde el Gobierno provincial son concisas, nos van indicando cuál es la situación epidemiológica y cómo debemos accionar para salir adelante”, concluyó.