Mántaras analizó reorganización del Tribunal de Familias

JUECES CRESPO - CÓRDOBA Y MANTARAS - TRIBUNAL DE FAMILIA





JURA EL DR. MANTARAS



Perspectiva de género



Con respecto a la incorporación de magistrados en este tribunal, el juez aclaró: “muchos colegas celebraron la presencia de jueces, pero esto no significa que “bueno, ahora la taba se va dar vuelta”, no es así, si es cierto que podemos tener una visión más práctica, pero la cuestión de genero sigue estando, está en todos y cada uno de nosotros, y de hecho la Sala A va ser conformada por las doctoras Calafatich y Córdoba; y la Sala B por el doctor Crespo y por mi persona, de acuerdo al sorteo establecido por reglamento”.



Celeridad de causas



En cuanto a la necesidad de dotar a esta instancia judicial de la resolución más rápida de cada expediente, Mántaras puso en relieve que si bien todas las causas son urgentes, las hay más que otras, como por ejemplo una presentación por alimento.



Actualmente hay cerca de 15000 expedientes en trámite, que el marco de pandemia retrasa debido a las medidas de protocolo sanitario, conectividad, disminución de audiencias y reducción de personal por licencias.



“Hay que tomar en cuenta que la decisión política de designarnos no es menor en un momento económico complejo, hace que nuestro compromiso y responsabilidad sea aún mayor, teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen todos los formoseños para pagarnos nuestros sueldos, pues somos empleados públicos jerarquizados y nos debemos a la ciudadanía”, concluyó.







Luego que el jueves 10 de septiembre último, el doctor Marcial Mántaras asumiera como juez del Tribunal de Familias de Formosa, junto al juez Ricardo Fernando Crespo y la jueza Silvia Córdoba, se refirió a la importancia del servicio que brinda y como se administra justicia teniendo en cuenta la perspectiva de género.“Estamos reorganizándonos para efectivizar este tribunal de cinco jueces, que ahora somos cuatro por el retiro de la doctora Pando, establecimos el reglamento y el funcionamiento de un tribunal con dos salas, con una presidencia para los cinco jueces y no como el tribunal tripartito que era hasta el martes pasado”, detalló.Consultado acerca de porque decidió rendir para integrar este tribunal comentó que la necesidad de solucionar conflictos familiares de forma rápida y efectiva que si bien no aminora el dolor de cada situación particular, para brindar justicia con calidad humana.