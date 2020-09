Jornada de martes sin casos positivos ni sospechosos de coronavirus en Formosa

En el 24° Aniversario del lanzamiento del PAIPPA, se destacó al programa como una de las herramientas para enfrentar la pandemiaEn el parte de prensa N°189 de este martes, el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, informó que en las últimas 24 horas se realizaron 115 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Tampoco se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo.Los datos acumulados de la provincia de Formosa a este martes 15, son: 111 casos positivos diagnosticados: 90 personas recuperadas; 11 casos activos (9 de ellos asintomáticos), no registrándose fallecimientos por coronavirus en el territorio.Mientras que los casos en tránsito con egreso de la provincia suman: 8 y son dos los casos extranjeros importados. A este martes, se han realizado 10.858 test con el 1,02% de positividad.Tarea preventivaSobre la tarea preventiva que lleva adelante la Policía provincial en todo el territorio, se detalló que en las últimas 24 horas ingresaron 590 camiones de carga, se controlaron 9.669 personas en la vía pública y a 6.430 vehículos.Asimismo, se labraron 124 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente y a 270 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Se judicializaron ocho ingresos irregulares y dos transportistas incumplieron el corredor sanitario.Lucha contra el dengueEste miércoles se realizarán las tareas de control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios Villa Hermosa de Ing. Juárez; San Baltazar de Laguna Blanca; Autoconstrucción de Las Lomitas; La Pileta de El Colorado; Centenario Sur de Pirané; y los barrios 2 de Abril y Juan Manuel de Rosas de Formosa capital.En tanto que el descacharrizado se realizará en los barrios San Juan 1 y 2 (en conjunto con el municipio capitalino) y el barrio 2 de Abril (en conjunto con Vialidad Provincial).En este marco, el Consejo instó a los efectores privados de salud que coordinen acciones con el Ministerio de Desarrollo Humano y así garantizar las atenciones médicas a toda la comunidad.“En el día de ayer –por este lunes- hemos informado sobre el mecanismo para las derivaciones de pacientes tanto de la zona de Clorinda como del Noroeste del Departamento Bermejo, las cuales no tienen ningún tipo de restricción para los casos urgentes. En los casos de turnos programados para atención y tratamiento de pacientes, se planifican los controles previos para resguardar a los mismos y al personal de salud. Rige para todo el sistema provincial de salud, incluyendo a los efectores privados de salud. Por ende, instamos a que los mismos coordinen estas acciones con el Ministerio de Desarrollo Humano para garantizar en tiempo y forma todas las atenciones médicas que los pacientes requieran”, se subrayó.Sobre el final, se recordó el aniversario 24º del PAIPPA, describiéndolo como “un programa revolucionario que propuso el gobernador Gildo Insfrán a los pequeños productores agropecuarios y a sus familias, para llevar equidad y justicia social a cada chacra”.En este sentido, se resaltó que la política integral del Modelo Formoseño permitió brindar igualdad de oportunidades para que cada habitante de esta tierra, viva donde viva, pueda realizarse plenamente en el lugar donde nació o eligió para vivir.“Los ejemplos de planificación, integralidad y solidaridad que caracterizan al PAIPPA son herramientas que nos guían también para enfrentar la pandemia del coronavirus. El éxito en esta tarea, de igual manera, no será individual sino un logro comunitario de todos y cada uno de los formoseños y formoseñas”, se remarcó para finalizar.