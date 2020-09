Formación Docente Continua para más de 10.200 participantes

El Ministerio de Cultura y educación, a través de la Coordinación de Formación Docente Continua, concretó la creación de 99 salas, donde 10.279 participantes se capacitaron durante este primer semestre, entre ellos, 7.142 docentes de los diferentes niveles.Desde principios del Ciclo Lectivo 2020 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio, profesionales de la educación, directivos, equipos técnicos y estudiantes avanzados de los profesorados, constantemente, antes las demandas requeridas, fueron actualizándose en cuanto al uso de las tecnologías, organización y armado de actividades académicas acordes a los contextos reales de los estudiantes para poder acompañarlos. Un aprendizaje cooperativo y esencial, para poder brindar un mejor servicio para toda la comunidad.“Si algo aprendimos en este tiempo es que, la comunidad organizada es mucho más fuerte que cualquier virus, pandemia y factor(…)Para este segundo semestre, tenemos proyectado también una serie de acompañamientos y capacitaciones en los distintos niveles , a los equipos técnicos para que puedan tener las herramientas necesarias de acompañar a sus escuelas e instituciones, a los docentes para que ellos puedan seguir acompañando a los estudiantes y no cortar el vínculo pedagógico y realmente, hasta que dure este distanciamiento y la vuelta a clase poder seguir acompañándolos.Capacitaciones para aquellos docentes que ya han vuelto a clases y están acompañando de forma presencial a los estudiantes porque este regreso a las aulas no es sencillo se ha vuelto de una forma muy particular y se tiene que acompañar de una manera muy particular”, dijo el Prof. Claudio Chávez, Coordinador Provincial de Formación Docente Continua.Además, agregó: “Se ha pensado en un protocolo de contención emocional tanto para aquellas escuelas que ya volvieron a las clases como para aquellas que están preparándose para hacerlo, porque ante todo, en este regreso, tenemos que pensar en cómo volver a vincularnos, en como volver a pensar a la escuela en un lugar a donde estar, por eso estamos capacitando y acompañando a nuestros docentes en poder contenerse mutuamente pero también contener a los estudiantes en este regreso a las aulas.Estamos proyectando también capacitaciones en Neuroeducación, de regreso al aula, la Dirección de Educación Superior está preparando una serie de talleres y conferencias extraordinarias para poder brindar un servicio constante. También a través de los distintos equipos del ministerio y por medio del equipo de comunicación, estamos brindando servicios de charlas abiertas, de conversatorios, que se transmiten por el vivo del Facebook del ministerio para que en toda la provincia pueda llegar una palabra de acompañamiento, de capacitación y de aliento”.Con la mirada firme en seguir fortaleciendo todo lo desarrollado en el primer semestre y con el compromiso de una formación integral de la persona, desde el organismo, acompañan con diversas capacitaciones, asesorías y actividades, proceso continuo y permanente para que desarrollen al máximo sus potencialidades, puedan insertarse felizmente en su comunidad y sean capaces de transformarla.“Estamos muy contentos de pertenecer a este equipo ampliado con ideas claras, con un proyecto de provincia y un modelo que lo único que busca es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y que se ve plasmado en obras concretas, en este caso, en un proyecto educativo que es mirado por todo el país, cada uno de los docentes y de los que pertenecen a este equipo tienen bien claro hacia dónde vamos y qué queremos conseguir”.