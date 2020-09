Hugo Bareiro: “Trabajamos como un pelotón organizado. El coronavirus ataca sin que nos demos cuenta”

El director de la Unidad de Pronta Atención de Contingencia (UPAC), Dr. Hugo Bareiro, informó que se realizaron más de 1.500 hisopados en la ciudad de Clorinda; además, resaltó la organización y el compromiso del cuerpo técnico y sanitario quienes trabajan organizadamente como “un pelotón para defender a la población”.El médico que tiene a su cargo el equipo que se encuentra en la primera línea de batalla contra el COVID-19 destacó las políticas públicas que se implementan en la provincia para mantener el actual estatus sanitario, con la infraestructura preparada para afrontar la pandemia y sin registros de personal de salud afectado con la enfermedad.“Para que esto suceda, antes hubo una decisión política, porque en otras provincias no existe la fortaleza y la actitud visionaria que tiene nuestro gobernador Gildo Insfrán. Porque para conducir un pueblo, la primera condición que tiene que tener es que haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo, además debe ser profundamente humanista como lo es nuestro Gobernador; y siempre pensar en los demás, jamás en sí mismo. Por eso, a veces no nos explicamos porqué tantos hospitales, porqué tantas escuelas, porque tantas obras y acá vemos el resultado”, subrayó el doctor.En este sentido, remarcó que “es todo un mérito que no tengamos infectados dentro del plantel médico, pero lo más importante es que la población no tiene una infección masiva, no tenemos circulación viral, todos los casos que tenemos fueron importados y algunos contagios de contacto directos”.Sobre la situación epidemiológica en la ciudad de Clorinda, indicó que el equipo trabaja en la búsqueda activa de casos y que se han realizado más de 1.500 hisopados en una semana, 821 de ellos en las últimas 48 horas. “Eso permitió que controlemos la enfermedad y tiene que ver con el trabajo en unidad y organizado”, agregó.“Duele la crítica”El doctor Bareiro señaló que el equipo de la UPAC no va a “curar enfermos”, sino que trabaja como “un pelotón organizado para proteger a la población”.“Duele mucho la crítica. Cuando nos convocan, nosotros estamos en menos de una hora organizados y prestos para salir, eso tiene un valor inapreciable y son personas que tienen un promedio de 25 años, estoy tremendamente orgulloso de ellos, de su compromiso y entrega. El equipo trabaja coordinadamente con la logística, la organización de los materiales, los reactivos, los hisopos, la sanitización. Y me siento orgulloso de ellos porque han interpretado el sentir y la filosofía del Gobernador; de que no seamos francotiradores que vayamos a curar un enfermo, sino un pelotón organizado y unido para que podamos proteger a toda la población del coronavirus”, enfatizó.Sobre la pandemia, manifestó que “nos ataca sin que nos demos cuenta y nos va cambiando permanentemente el punto de ataque, porque es un virus que no conocíamos y no sabíamos como actuaba”.Por otra parte, el médico reflexionó sobre las actitudes de las personas “anticuarentena” al afirmar: “Para los trabajadores de la salud y el quipo es doloroso verlos, porque ellos no saben lo que es enfrentar esta enfermedad”.“En Formosa, el 90% de los casos fueron diagnosticados en la UPAC y no crean que después de cada caso no se nos movió el piso, porque al final nos vamos a nuestras casas, tenemos nuestras familias, compartimos con nuestros hijos; pero apelamos a que actuamos bien, confiamos en nuestro equipo, nos apoyamos y nos alentamos unos a otros para seguir luchando. Vamos a salir adelante en conjunto, como un pelotón que trabaja organizadamente para defender a la población, ése es un gran desafío y un gran orgullo”, subrayó Hugo Bareiro.