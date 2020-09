Hidrovía Paraguay-Paraná: la nueva administración permitirá alcanzar “el federalismo portuario”

La nueva sociedad

Así lo afirmó el delegado argentino de la Comisión Administradora del Río de la Plata, Ramiro Trezza, quien detalló aspectos del acuerdo alcanzado entre la Nación y las provincias que tienen jurisdicción en estas vías navegablesEl pasado 28 de agosto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó el acta Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná con siete gobernadores del país, entre ellos el mandatario Gildo Insfrán. Al respecto, el delegado argentino de la Comisión Administradora del Río de la Plata, el doctor Ramiro Trezza, en declaraciones a AGENFOR evaluó que el anuncio hecho por el Presidente “marca claramente que es un Gobierno comprometido con el federalismo y con la soberanía nacional”, detalló los alcances del mismo y subrayó que este acuerdo permitirá alcanzar “el federalismo portuario”.“La Hidrovía Paraguay-Paraná saca el 80% de la producción argentina hacia el mundo, o sea que nuestros ingresos a nivel mundial entran desde esa misma hidrovía, y a su vez es la salida internacional de nuestros buques. Por eso, la importancia de la creación de la nueva empresa administradora federal de hidrovías que estará constituida de una manera federal”, resaltó Trezza, quien además es concejal del distrito bonaerense de Lomas de Zamora.Las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe tendrán a su cargo la administración del 49% de la empresa en partes iguales, junto al Estado nacional que controlará el otro 51% de la sociedad.Al respecto, el funcionario valoró que este anuncio del Presidente “marca claramente que es un gobierno comprometido con el federalismo y con la soberanía nacional”, y detalló que la nueva empresa que se creará a partir de la firma de un DNU permitirá alcanzar “el federalismo portuario” al ser las jurisdicciones provinciales las que tomen las decisiones sobre el manejo de las costas marítimas que le corresponden en el trayecto de esta hidrovía.También el anuncio nacional incluye la creación de un Consejo Federal Consultivo, que desde el año 2021 se ocupará del funcionamiento y las políticas de transporte a través de la vía navegable conformada por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.En este punto, el funcionario admitió que actualmente Argentina no tiene salida directa al Océano Atlántico. “Cuando uno ve el mapa de la República Argentina ve el Río de la Plata con un estuario impresionante pero increíblemente tenemos que cruzar hasta el Uruguay por Montevideo para poder salir al Océano Atlántico”, se explayó y agregó: “Entonces, todos los barcos que vienen por la hidrovía deben desviar por Canal Punta Indio hasta Uruguay, para allí recién retomar al océano Atlántico”.No obstante sobre esta situación, mencionó que se habían iniciado gestiones para el dragado del Canal Magdalena, que es canal natural que une la salida de todos los ríos al Río de La Plata con el Océano Atlántico, especificando que para la realización de las obras Argentina debe contar con acuerdo con Uruguay, teniendo en cuenta el Tratado Internacional del Río de la Plata.En ese sentido, clarificó que en el 2014 se comenzaron las gestiones y en 2016 fue aprobado el comienzo para hacer el dragado. Sin embargo, en ese momento el Gobierno del expresidente Macri “dijo que se trataba de una obra prescindible, no necesaria y dentro de las excusas que pusieron fue que además era muy cara”, recordó.Según estimaciones, esta obra demandaría una inversión de cerca de 180 millones de dólares al tratarse de una extensión de 60 km. “Nos iba a permitir soberanía portuaria al conectar todos los puertos argentinos del lecho marítimo con los puertos del Litoral”, profundizó sobre su importancia.Asimismo, el funcionario nacional consideró una falacia de Cambiemos el hecho de responder que se trataba de una obra muy onerosa, ya que por ejemplo “en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el llamado Paseo del Bajo costó 650 millones de dólares, lo cual significa casi cuatro veces más que la obra para abrir el Canal Magdalena”, comparó y diferenció las políticas del presidente Alberto Fernández al señalar que en este anuncio “uno ve el sentido federal de su Gobierno”.Por eso, el delegado argentino de la Comisión Administradora del Río de la Plata, Ramiro Trezza, no dudó en afirmar que las obras de dragado del Canal Magdalena son de una importancia geopolítica, y aseguró que “nos va allanar el camino al mundo abaratando todos nuestros costos de logísticas y producción. Además, vamos a volver a estar dentro del sistema mundial al poder vender nuestros productos que a su vez permitirá ser más competitivos y aumentar el volumen de las exportaciones”.En cuanto a las provincias del Norte, sostuvo que los beneficios de un mayor dragado permitirán el transporte de barcazas de más porte, así como la reactivación de los astilleros de todas las provincias. “Actualmente Paraguay produce más buques que Argentina, creemos que con este puntapié que dio el Presidente estos astilleros comenzarán a reflotarse”, estimó.Con respecto a la formación de la nueva empresa que manejará la Hidrovía Paraguay-Paraná, sostuvo que se aguarda la firma del DNU del Presidente “para comenzar a trabajar en la conformación del directorio”, profundizando que se conformará por un responsable que designará cada una de las siete jurisdicciones provinciales y en el caso del Estado nacional, será el ministro de Transporte, Mario Meoni, el encargado de designar un presidente coordinador.Así será la nueva sociedad que implicará el manejo de un canal estratégico para el desarrollo de la región Noreste y el país en su conjunto. Además, se harán todos los estudios necesarios que corresponden a la trazabilidad del proyecto y cómo se comenzará a interactuar, si bien destacó que “la mayoría de los estudios ya se han hecho con anterioridad al anuncio”.Asimismo, se incluye el llamado a licitación para la competencia de las empresas que se presenten para las obras de dragado y también una licitación internacional para ver quién es el que puede hacerse cargo del sistema del dragado, continuó detallando.Por ende, ratificó que a lo largo de este proceso “las decisiones estarán a cargo del Estado nacional junto con las siete provincias” y que “cada una de las jurisdicciones crearán organismos propios para poder no solamente estar involucradas dentro de la administradora federal de hidrovía donde tendrán el poder de policía sobre el manejo de las costas que les corresponden, sino también para desarrollar un plan para incentivar mayormente la inversión dentro de los puertos”, significó por último.