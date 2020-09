“Estamos en un momento difícil de la pandemia en el país”, afirmó médico asesor del Presidente

El doctor Luis Cámera habló sobre la situación del rebrote de casos en el AMBA, lo que ocasionó el ascenso de los contagios en el interior y destacó que la provincia de Formosa “hasta ahora, por los números, ha sido impecable” en las acciones adoptadasEl médico Luis Cámera, asesor del presidente Alberto Fernández, en contacto exclusivo con AGENFOR afirmó que “estamos en un momento difícil de la pandemia de coronavirus en el país”. En ese sentido, marcó que el brote de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hizo que el virus se traslade a las provincias, al indicar que “alrededor del 20 al 25 % de los casos registrados, son del interior” de acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud de la Nación.Al ser consultado sobre el estatus sanitario de la provincia, el profesional evaluó que “hasta ahora, los números de Formosa han sido impecables e indudablemente se ven los resultados”, y exhortó a “ser muy cuidadosos y seguir manteniendo los logros”.Cámera es uno de los integrantes del Comité de expertos, órgano conformado desde el inicio de la pandemia de coronavirus para asesorar al Ministerio de Salud de la Nación y al Presidente de la Nación en cuanto a las acciones y medidas en la lucha contra el virus.Se trata de una voz autorizada en la materia, que nació en Corrientes y actualmente vive en Buenos Aires, desempeñándose como jefe del servicio de Geriatría del Hospital Italiano. “Hoy, estamos en el peor día y un poquito mejor que mañana que será aún peor con respecto a la epidemia local en la Argentina”.Tras esta afirmación, señaló que “hace un mes o mes y medio estábamos relativamente bien, sobre todo en el interior; pero ahora alrededor del 20 al 25% de los casos positivos registrados se dan en las provincias y algunas están con bastantes dificultades”, aludiendo a los reportes que difunde el Ministerio de Salud de nación.Y agregó: “Se dan situaciones muy compleja como por ejemplo el caso de Jujuy, que los formoseños conocen muy bien por la cercanía que existe”.Brote en el AMBAAdvirtió que el ascenso de los contagios en algunas jurisdicciones provinciales obedece “al rebrote de casos en el AMBA”, y además se sumó que en muchas provincias que “se encontraban en Fase 5 hubo un relajamiento general por parte de la gente, al permitirse las fiestas, reuniones, asados, bailes, mateadas, tomar cerveza, generando una cierta inconducta y a su vez se pensó que esto ya estaba pasando”.Este contexto al que hizo referencia Cámera llevó a que “el virus aprovechara y entrara por todos lados”, agregando que esto mismo sucedió en Buenos Aires. “Desde hace tres semanas después de un encuentro televisivo donde el Presidente dijo que se iban a flexibilizar algunas cosas y que correspondía a la conducta individual seguir manteniendo la lucha contra el virus, la gente por la forma en que se comportó me parece que interpretó que se terminaban las restricciones; ahora, tenemos un nuevo brote”, enfatizó.Por ello, afirmó: “Estamos en un momento difícil de la pandemia en el país” y en ese marco, el asesor presidencial consideró necesario tratar la reestructuración del país, apreciando como positivo que el presidente Fernández haya anunciado el interés de llevar a cabo una reformulación, para evitar por ejemplo que el tránsito comercial se concentre en Buenos Aires.En la actualidad, el tránsito comercial de camiones en un 90% pasa por Buenos Aires y según el especialista de “las idas y venidas las personas se van con el virus” y lo trasladan a otras partes del país.“Ese centralismo nos lleva a situaciones como ésta, entonces esperemos que se haga realmente una reformulación y que el país tenga una reforma estrictamente federal desde lo económico, sino el federalismo no tiene la fuerza que debería tener”, enfatizó.Comportamiento socialEn cuanto al comportamiento social y las críticas al aislamiento por parte de algunos referentes mediáticos o las marchas que se incentivan desde sectores de la oposición o anticuarentenas, opinó: “Se generó todo un marco de opinión pública de cierta desesperación por estar encerrados cuando en realidad si uno se fija, no estaban tan encerrados, pero hay que creer lo que dice la gente, y se generó un estado anímico de que ya no aguantamos más”.Frente a ello, el doctor Cámera como miembro del grupo de expertos, aseguró que “le hemos dicho al Presidente que se debe reforzar a toda costa el comportamiento social”, aunque admitió que “evidentemente hay personas que por más que uno le insista terminan comportándose de otra manera” al no respetar las medidas sanitarias para el cuidado personal.Resaltó que, de hecho, se fueron liberando algunas cosas en un momento difícil y también pudo ocasionar un relajamiento de la población. En ese punto, fue tajante al señalar que “no estuve a favor de los permisos para actividades recreativas, sino solamente liberar actividades estrictamente económicas”, si bien “entiendo que la cabeza se tiene que entretener, no hace falta que nadie me lo explique lo padezco yo mismo”, pero consideró que en este momento “todo lo recreativo es muy peligroso”.Explicó que “lo recreativo está asociado a que las personas se junten y en esas charlas de cercanía sin darse cuenta tocan el barbijo o se lo sacan, comparten el mate, o la botella de la cerveza, y ahí el virus se propaga a una velocidad infernal”, argumentó con ejemplos su posición.Estatus sanitariode FormosaPor otro lado, el asesor médico presidencial habló del estatus sanitario que tiene la provincia hasta la fecha, que no registra circulación comunitaria del virus, y está en una posición de privilegio frente al riesgo regional que existe.“Hasta ahora los números de Formosa han sido impecables e indudablemente se ven los resultados, han hecho mucha acciones, si bien también han tenido suerte pero vienen resistiendo un montón de embates”, opinó el especialista.Por ello, pidió “ser muy cuidadosos y seguir manteniendo los logros”, contrastando con lo que sucede en el AMBA: “Acá estamos peleando con el virus, en cambio ustedes tienen que seguir conservando la casa limpia del virus, así que yo sería muy cuidadoso”, reiteró.Virus ciudadanoOtro aspecto al que se refirió el médico Cámera en la extensa entrevista con AGENFOR, es que “el virus COVID-19 es básicamente ciudadano”. Esta afirmación la clarificó al describir que “en la ciudad están todas las condiciones para que se propague este virus, como ser el hacinamiento, la contaminación del aire, medios de transporte, los baños que en muchos hogares son colectivos y con estructuras sociosanitarias muy débiles, y con poco espacio al aire libre”, por eso en el mundo las grandes ciudades son las más afectadas: Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Lima, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Londres, por citar algunas.Asimismo, profundizó como asesor experto que en esta lucha contra el coronavirus, con epicentro en el continente americano, lo que se observa “es una enfermedad de pobres”. Lo cual si bien aún no lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es verdad que “se puede contagiar cualquier clase social sin distinción, pero donde hay un pobre ahí el virus está a sus anchas y eso claramente sucede en América”, subrayó y aludió “a las tremendas inequidades socio-económicas que existen en todos los países, lo cual es clave” en este contexto de pandemia.