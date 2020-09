La identidad cultural formoseña promovida a través de un nuevo concurso municipal de canto

El municipio capitalino continúa implementando políticas de promoción de la identidad cultural formoseña a través de distintos programas, entre los cuales se inserta el concurso de canto “El Valor de tu Voz”, promovido por la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo.Haciendo referencia a la iniciativa, el titular del área, José Delguy, comentó “desde la gestión que lleva adelante el intendente Jorge Jofré lanzamos este nuevo emprendimiento cultural que es un concurso de canto amateur; el mismo estará dividido en tres etapas: niños, adolescentes y adultos, quienes serán evaluados por un jurado de nivel excepcional, que serán, a la vez, coordinadores del programa y pondrán a disposición técnicas de canto a los concursantes”.“El objetivo central del concurso es detectar los valores importantes de nuestra ciudad, quienes serán acompañados por grandes músicos, que tendrán la posibilidad de grabar su pista y aprender técnicas fundamentales, siempre respetando los protocolos implementados ante esta circunstancia tan particular que estamos viviendo”, detalló.El jurado convocado para el certamen estará integrado por los reconocidos profesores y músicos locales: Rubén Vivas, Julieta Fleitas, Pablo Beltrán, Miguel Bogado y Rubén Bobadilla.Uno de los integrantes, Rubén Vivas, expresó “me parece muy valorable esta iniciativa de la Municipalidad para descubrir talentos e incentivar a la gente a cantar y mostrar su arte, porque en este último tiempo, como médico, noté que existe mucha ansiedad, mucha desazón por este aislamiento y el arte sana y dignifica. De ahí que me parece una propuesta saludable para la gente que quiera expresarse”.Por su parte, la Profesora Julieta Fleitas, también convocada como jurado, manifestó “estoy muy feliz por participar de este evento y me parece una oportunidad genial que exista un concurso de esta magnitud en Formosa, más en este contexto que estamos viviendo, para salir de esta situación estresante y difícil y brindar oportunidades a la gente que se anima a mostrar su talento, ya que no solo vamos a juzgar sino que también los vamos a apoyar e incentivar para que sigan haciendo lo que les gusta”.Desde la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo informaron que los interesados y las interesadas en participar podrán enviar sus videos amateurs a páginas y números de WhatsApp que pronto se pondrán a disposición para realizar una preselección y luego el concurso que se desarrollará en vivo, a través del streaming de las redes sociales de Formosa Tu Ciudad, donde se determinará quiénes son los ganadores de cada etapa.