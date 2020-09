La Liga Formoseña de Fútbol oficializó la suspensión de todos los torneos hasta el año que viene

A través de un comunicado oficial, el presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Ing. Jorge Jofré, informó la decisión de no jugar en la temporada 2020 los torneos oficiales en todas las divisiones, disciplinas y categorías, priorizando la vida y la salud de la ciudadanía ante la pandemia de coronavirus.Si bien el Consejo Federal de Fútbol autorizó a sus ligas afiliadas a reiniciar las actividades deportivas a partir de septiembre, desde la presidencia de la Liga Formoseña de Fútbol señalaron que luego de realizar una minuciosa evaluación en conjunto con los representantes de los clubes de las Categorías “A”, “B” y “C” afiliados a la LFF, se ha dispuesto no poner en riesgo el estatus sanitario de la provincia en un momento donde el avance de la pandemia es exponencial.Al mismo tiempo, explicaron que en las reuniones con los representantes de los clubes, realizadas los días 25, 28 y 31 de agosto, vía zoom, se analizó la situación económica y epidemiológica que atraviesa el país actualmente y se resolvió de forma unánime que no es conveniente iniciar los torneos oficiales este año y que la competencia queda pospuesta hasta el año 2021.Cabe resaltar que el Consejo Federal, durante este año, exime a las ligas afiliadas de la obligación de realizar anualmente por lo menos un torneo oficial en división mayor y torneos en divisiones menores, al menos en tres categorías, por lo que la decisión de llevar a cabo las competencias están sujetas a la determinación de cada liga.