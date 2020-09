Aseguran que la entrega de netbooks “es un verdadero acto de justicia social”

Además, sostuvieron que los equipamientos permitirán el acceso a la conectividad a la familia de cada estudiante que fue beneficiadoEl subsecretario de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), Lucas Vicente, dialogó con AGENFOR acerca de la entrega de los equipamientos tecnológicos del programa “Aprender Conectados”, en las escuelas del interior provincial y lo describió como “un verdadero acto de justicia social”.“Lo trascendente del momento tiene que ver con la pandemia, que algunos pueden acceder a la tecnología y otros no, estamos recuperando equipamientos que estaban abandonados, para los formoseños, que el gobierno nacional anterior los tenía escondidos, como tuvo un montón de cosas”, sostuvo el titular de la UPSTI.Y agregó: “Estamos, también, devolviéndole la dignidad y dándole una herramienta que posibilita el acceso al conocimiento, la conectividad de los formoseños con el mundo desde Laguna Yema. Hay una significación especial”.En ese sentido, el funcionario remarcó que en este contexto de pandemia “tenemos la oportunidad de poder educarnos como grupo familiar” y que las computadoras entregadas sirvan “como una red de oportunidades” para que las personas que nunca, antes tuvieron la posibilidad de acceder a la conectividad, “se conecten, aprendan, se informen y realicen sus trámites en línea”.“Es la herramienta de un gobierno que está pensando en la gente, no de cualquier forma, sino dándole un sentido social que es el verdadero sentido que tenía que tener; no estar almacenados en un galpón, en algún lugar de la provincia o la ciudad de Buenos Aires, sino acá donde los formoseños los necesitan”, manifestó.Además, Lucas Vicente valoró la política de la fibra óptica que posibilita la conectividad en toda la provincia y aclaró que, cuando pensaron en esa infraestructura, también se planteó “acercar una herramienta que permita al formoseño desarrollarse en el lugar donde nace”.“Estamos en la escuela como epicentro de la conectividad, pero por qué no pensar también que a los niños les llega la tarea por parte de la infraestructura que desarrolló el gobierno, que pueden acceder a servicios de calidad en un mercado en competencia con infraestructura también que brindó el gobierno, que está presente a través de REFSA, que es la empresa de telecomunicaciones”, subrayó.Por último, recordó que “en los últimos cuatro años hubo un Estado nacional que nos abandonó en todo sentido” y que “la política local” siempre estuvo “al servicio de la gente”.“Ahí es donde adquieren verdadera dimensión las pequeñas acciones: poner la tecnología al servicio de la gente, en el marco de una pandemia, buscando que las personas tengan todos los cuidados de salud, pero sin perder el acceso al conocimiento”, concluyó.