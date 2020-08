Silva: “Los pagos del IFE, posibilitaron que los comercios se hayan reactivado”

Continúa el cronograma de pagos por el corredor Este, unas 700 personas percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en Tres LagunasEl intendente de la localidad, Guillermo Silva, informó que en la mañana de este viernes percibieron el IFE 3 de 10 mil pesos, 700 beneficiarios, lo que genera un importante flujo de dinero para Tres Lagunas.“Ya el mecanismo de pago está bastante aceitado y además el Banco de Formosa agregó dos cajas más, en las ediciones anteriores fueron cinco y hoy hubieron dos más, así que con siete cajas todo fue aún más dinámico”, comentó Silva.Asimismo, explicó que sumando a los beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Familiar por Hijo, a quienes se les depositó de manera automática la suma de ambos montos (AUH+IFE 3), da como resultado más de 1200 personas que obtuvieron el IFE en Tres Lagunas.El jefe comunal destacó la logística dispuesta por el Gobierno provincial, ANSES y el Banco de Formosa y comentó que sumó un “Equipo Onda” que ayuda a los beneficiarios a descargar la aplicación del Banco para que puedan utilizar y aprovechar los beneficios que brinda la billetera virtual, “en estos tiempos es lo que se viene, todo digital”.“Esta ayuda del Gobierno nacional y la logística del Gobierno de Formosa en realizar este importante convenio con el Banco, mueve todo nuestro circuito económico, porque antes el dinero no quedaba en Tres Lagunas, el que tenía posibilidades se iba a realizar sus compras en otra localidad y el dinero no circulaba acá. Esto ha movido mucho la economía, los pagos del IFE han posibilitado que los comercios se reactiven”, continuó Silva.Asimismo, puso en relieve al programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), “hay comercios que con mucho esfuerzo mantuvieron los puestos de trabajo, luego llegó la importante ayuda de los ATP, y ahí muchos de los comercios y PyMEs pudieron continuar con eso”.Por otra parte, el jefe comunal se refirió a las activaciones hídricas que se llevaron a cabo en la zona de un tiempo a esta parte, “gracias al trabajo que el Gobierno provincial realizó con la reactivación del Riacho He Hé, pudimos extraer agua y hacer llegar a unos reservorios para el pueblo y algunas colonias cercanas”.“En la zona de Monte Lindo tenemos una presencia permanente del municipio -no solo de Tres Lagunas- también de Pirané, que gracias a la gestión realizada a través del vicegobernador Eber Solís se están trabajando con tanques de agua y provisión de tanques de plástico a las familias que no tienen posibilidad de tener aljibe en las colonias. En ese sentido se trabaja mucho y contamos con mucho apoyo del Estado provincial”, cerró Guillermo Silva.