Mayans cuestionó a la oposición de JxC y reclamó "Lealtad Parlamentaria"

El jefe del Bloque de Senadoras y Senadores Nacionales del Frente de Todos, José Mayans, cuestionó hoy el accionar de la oposición de Juntos por el Cambio que buscó quebrantar el funcionamiento de la Cámara Alta al no respetar el cierre del debate parlamentario en la sesión anterior. El formoseño reclamó “lealtad parlamentaria” y “respeto” al interbloque opositor.“Pido que, una vez que cierran los presidente de bloque, se utilice como corresponde el Reglamento y que solamente se le dé el uso de la palabra a un Senador para referirse a la votación, no para reabrir el debate”, señaló Mayans, al inicio de la Sesión de esta tarde del Senado.De esa manera, salió a frenar una nueva jugada de la oposición que busca imponer la falsa idea de que él oficialismo en la Cámara Alta intenta acallar las críticas y la opiniones adversas. También, recordó que, en la Sesión anterior, él había marcado el tratamiento dado, por el entonces oficialismo macrista, al tema del presupuesto y la deuda durante la gestión anterior, pero que jamás se había referido a una cuestión personal de algún senador de otro signo político. “Solamente hablé del tratamiento del presupuesto y la vision que se tenía al respecto, nunca hablé en contra de ningún senador”, aclaró.“Planteo una cuestión de privilegio para ordenar el debate, y para que se respete el Reglamento: Una vez que se hacen los cierres de los jefes de bloque, que se proceda directamente a la votación, sin ningún tipo de argucia ni para atacarla a usted, señora presidenta (en referencia a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kichner), por una cuestión publicitaria”, dijo el formoseño. Y añadió: “Como usted (por la ex jefa del Estado) es una de las personas más importante de la política argentina, la quieren utilizar para decir después que se pelearon con Cristina”, explicó.En ese sentido, consignó: “A usted le faltaron ell respeto y a mí también me faltaron el respeto”. Además, recordó que los bloques tienen, como uso y costumbre, acuerdos para el funcionamiento del Cuerpo y de las sesiones, junto con las pautas establecidas en el Reglamento interno. Aclaró, también, que así se hizo para la actual etapa de pandemia y de encuentros parlamentarios por videoconferencia.E insistió en que, en la Sesión anterior del Cuerpo, “usted (por la presidenta del Senado) no le cercenó la palabra a nadie” y remarcó: “¿Cómo se puede decir que acá se le niega el uso de la palabra a algún Senador después de seis horas de debate?”.“Tiene que haber respeto entre los bloques. Yo no le diría a cuatro o cinco senadores de mi bloque que, cuando el senador Naidenoff (Luis, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio) cierre el debate, salgan a responderle”; sentenció Mayans.