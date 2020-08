“Se notaba la felicidad de los niños al volver a la escuela” señaló Delegada Zonal

Como ya se sabe, la provincia de Formosa retornó a las clases semi-presenciales en el ámbito rural, luego de la interrupción por la pandemia de Coronavirus.Cada una de las instituciones que fueron reacondicionadas y establecieron sus medidas de seguridad para acompañar este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, pertenecen a las delegaciones zonales de: Río Muerto, Matacos, Pirané, Patiño, Belgrano, Las Lomitas, Pilcomayo, Villa Dos Trece, Villafañe y Laishí.Según informó el Ministerio de Cultura y Educación próximamente, también lo harán, las de María Cristina, General Güemes y San Martín Dos.En ese contexto, la profesora María Casas, delegada zonal de Las Lomitas dijo que “se notaba la felicidad de los niños al volver a clases”, pero también de las familias.“Los padres aceptaron la semi-presencialidad, aunque todo este tiempo trabajamos con otra modalidad, seguimos educando, atendiendo a los niños, adolescentes y adultos, a todos, todas, pero con otro tipo de oferta que ameritaba la emergencia sanitaria” señaló la docente.Dijo que en esta nueva normalidad, se acordaron grupos que asisten a clases, y luego se rotan con otros, siguiendo un protocolo ajustado por el Ministerio de Cultura y Educación, que indica la obligatoriedad del uso de barbijo tanto para docentes, como alumnos, en primera instancia.Además, las escuelas son desinfectadas por el personal docente antes de cada jornada de trabajo, con insumos que provee el Estado: alcohol, jabón en pan y lavandina.Comentó Casas que durante su recorrida firmando acuerdos en las distintas escuelas que conforman la Delegación, pudo conversar con los padres y contestar dudas.“Nos encontramos con los padres y docentes de escuelas primarias y nivel inicial, en el caso de los pueblos originarios los referentes, para saber si estaban de acuerdo, para salvar las dudas, en este regreso. No hubo ningún inconveniente” precisó.Dijo que el porcentaje de asistencia de estudiantes fue “buenísimo” en este inicio y que “se notaba la felicidad de los alumnos de volver a su escuela, por supuesto con los cuidados propios, que ya los habían hablado en la casa”.“De todas las escuelas a donde fuimos a firmar las actas-acuerdo, donde se les dijo que podían no asistir en caso de que lo decidieran, solamente en Fortín Soledad con buen criterio preguntó una mamá, por una nena asmática, que obviamente es del grupo de riesgo” comentó y destacó que en ese caso la niña permanecerá en su casa, recibiendo su tarea como hasta el momento.Destacó Casas que las comunidades decidieron no tener recreos, sino dar clases “de corrido”, para evitar el contacto. Todo se logró mediante acuerdos de la comunidad, con amplia participación.ComedoresTras aclarar que el servicio nutricional escolar funcionó sin interrupciones durante la pandemia, inclusive los días feriados, con la modalidad de vianda, entrega de bolsones de mercadería y copa de leche, señaló que los estudiantes que asistan a clases, recibirán la copa de leche en ese horario.