Drago y Maglietti, luego del coqueteo durante una entrevista

Esta semana, la panelista de "Bendita" estuvo en "Pampita Online", ciclo donde trabaja el modelo. Ambos se elogiaron mutuamente y luego se especuló con la posibilidad del inicio de un romance. "Nunca salí con una famosa", expresó él ante la consulta de PampitaEn los últimos días, Alejandra Maglietti fue entrevistada por Pampita en su programa. Soltera desde hace más de un año, tras su separación de Jonás Gutiérrez, la panelista de Bendita (El Nueve) estaba hablando sobre su situación y dejó en claro que no usa Apps de citas como Tinder o Happn y que por eso, se le dificulta aún más entablar una relación en tiempos de pandemia.“¿Cómo haces para demostrarle a un hombre que estás interesada? ¿Ojitos?”, preguntó la modelo y conductora. “No sé si ojitos de lejos, pero lo doy a entender. Uno siempre tiene alguna estrategia...”, aseguró Alejandra.Entonces, Hernán Drago intervino. Él, actualmente, está separado de Bárbara Cudich con quien estuvo en pareja durante 19 años. Directo, Drago le preguntó a Maglietti: “Más allá de lo que tiene que tener un hombre para que te guste, ¿qué rango de edad aceptás?”. “De treinta a treinta y alguito... hasta cincuenta, ponele, más o menos-respondió ella-. Tengo más prejuicios con los más chicos que con los más grandes, No saldría con uno de 22”.Inmediatamente, le preguntaron: “¿Cómo lo ves a Hernán Drago?”. La formoseña, sorprendida, respondió: “Sabía que está soltero. Hernán es un amigo de hace años, pero nada más”. En tanto, Drago, con humor, exclamó: “¡Qué lástima!”.Sin embargo, Ale Maglietti siguió halagando al modelo: “Esto lo tengo que decir: todos se quedan con lo lindo que es Hernán, que es indiscutible, pero además, detrás de eso hay una persona excelente. Siempre me llamó la atención que es súper contenedor, súper buena onda, tiene principios y valores espectaculares, tiene todo, olvidate.Un día después de esta situación que se vivió al aire, Pampita quiso saber más sobre cómo quedaron las cosas después del “histeriqueo” que ambos modelos protagonizaron. “Después de esa charla no hablamos. Antes de esa conversación por temas laborales hablábamos bastante seguido. Se supone que después de hablar eso, la charla debería dar otro vuelco. Si después de eso no la invito a tomar algo cuando se pueda, va a ser medio raro”, aseguró Dragó. “Me preguntaron mucho, pero ahora no tengo nada que decir”, agregó.Luego reconoció: “Nunca salí con una famosa. No lo descarto, pero llegado el momento si se habla siempre de lo mismo se cortará. No estoy abierto ni cerrado a eso”, comentó.En el último tiempo, Hernán Drago se encargó de contar que tiene una muy buena relación con la madre de sus hijos, Luka y Lola. En algún momento de este periodo el modelo se alquiló un departamento, pero desde que comenzó la cuarentena decidieron volver a convivir.El modelo, que en más de un oportunidad confesó que vivió una adolescencia tormentosa, disfruta de un presente inigualable. Además de su trabajo en el programa de Net TV, es una de las estrellas de Bienvenidos a Bordo, por El Trece, bajo el mando de Guido Kaczka. Su etapa escolar estuvo marcada por el bullying, las burlas y cargadas.Todo eso lo transformó en positivo para dejarle un mensaje a la sociedad. “A los 10 años empecé a engordar mucho porque tenía problemas en el colegio a raíz de las burlas, entonces me acobijaba en la comidas. El tema es que cuando más engordaba, más me cargaban. Viví una etapa que me marcó a fuego durante muchos años. Con este mensaje busco concientizar, que los chicos de ahora tomen conciencia de lo que sufre la otra persona”, reflexionó.