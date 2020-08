Los Partidos Aliados al “Frente de Todos”, repudiaron los dichos de Patricia Bulrrich en Twitter

FOTO ARCHIVO





En un comunicado de prensa emitido este domingo por varios partidos aliados del PJ, el partido político Movimiento de Acción Popular (MAP) Formosa, Partido Kolina y partido Juntos Podemos, se repudió y rechazó las expresiones de agravio vertidas en su cuenta de Twitter por la presidenta del PRO, Patricia Bulrich en contra de la figura del gobernador de Formosa, Dr.Gildo Insfrán.“Una vez más, -reza el comunicado de los partidos Aliados, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tiene el tupé, atrevimiento y desfachatez, de querer opinar y descalificar gratuitamente, sobre el modelo y el destino de los formoseños y sobre la gestión y figura del gobernador Insfrán quien, efectivamente trabajó y trabaja desde hace muchos años por y para el bienestar de todos y cada uno de los formoseños sin distinción de raza, credo, religión ni condición política, ése es su modelo y verdadero ejemplo para el País y que sobradamente le “preocupa” a la señora Bullrich, dado que sus incongruentes dichos y expresiones publicadas en las redes sociales de Twitter, tienen un alto contenido de maldad política y resentimiento personal hacia el gobernador de Formosa, quien hace pocos días atrás fué reconocido como el mejor gobernador de la República Argentina; y eso duele, les duele mucho al PRO y a sus tristes aliados perdedores radicales”, dijo Víctor Pereira, presidente del MAP.Puso de relieve también que: “el modelo de gestión de gobierno en Formosa, no tiene parangón con el modelo de gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, caracterizado por el individualismo, suntuosidad y ostentación vergonzosa, un gobierno de Ceos y ricos a quienes lo único que les interesa, es su propio bienestar y abundancia, olvidándose de los que menos tienen; olvidándose del otro”, -dijo Pereira-, “la hoy presidenta del PRO, no debe olvidar ni ocultar que durante su gobierno encabezado por Mauricio Macri, ella ha sido parte de la gran mentira, estafa electoral y desastre económico jamás visto en la Argentina; que han utilizado la palabra y los medios hegemónicos de comunicación para instalar en el imaginario público, una realidad que no existe y, tal como castillos de naipes, hoy se están derrumbando todas sus mentiras, falacias y prácticas denigrantes de su política; ésa es Patricia Bulrrich”, sentenció.Por su parte, Norma Quiñonez, presidente del partido Kolina Formosa, dijo que: “éstas opiniones maliciosas y declaraciones de la señora Bullrich, repugnan y merecen nuestro más enérgico rechazo absoluto, porque en el PRO, se siguen utilizando la mentira y la agresión como método político para mantenerse vivos políticamente, ya que el pueblo ya ha dado su opinión en las urnas instalando de nuevo a un gobierno nacional y popular, que busca la igualdad, crecimiento y justicia social para todos los argentinos”, dijo Quiñonez.-Por último, la presente del partido Juntos Podemos, Martha Ayala, dijo que: “repudiamos los dichos de Bullrich sobre el gobernador Gildo Insfrán y advertimos que no es la primera vez que desde los sectores más retrógrados, inservibles y rancios de la oposición, surgen declaraciones irrespetuosas, mentirosas y nefastas hacia la figura y las políticas que lleva adelante nuestro gobernador, por lo que ratificamos nuestra férrea defensa de todas y cada una de las acciones del gobierno provincial, que se caracteriza y se circunscribe en un trabajo permanente en unidad, solidaridad y organización”, finalizó el comunicado de prensa de los Partidos Aliados que integran el “Frente de Todos” en Formosa.- Firmado: Víctor Pereira (Partido Movimiento de Acción Popular (MAP). Norma Quiñonez (Kolina Formosa). Martha Ayala (Partido Juntos Podemos).-