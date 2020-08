Gran Guardia: Presidente del Concejo Deliberante de Gran Guardia desmiente los dichos de la concejal Silvia Quirinalli.

En una nota dirigida a este medio, el presidente del HCD de Gran Guardia, concejal Reneé Darío Ortega, desmintió categóricamente las manifestaciones de la concejal Silvia Quirinalli, quien denunciara que hace cinco meses que no se sesiona (nota publicada en el diario La Mañana el día 28 de agosto del 2020), al respecto Ortega señaló que dicha concejal sólo está buscando sus cinco minutos de fama, ya que no es cierto que el Concejo Deliberante no este sesionando desde hace cinco meses, siendo justamente la última sesión del cuerpo la realizada el día 12 de Agosto 2020, donde estuvieron presentes todos los ediles.-Desgraciadamente está concejal hasta el día de hoy no entiende que el país y el mundo están viviendo momentos sumamente excepcionales, estando todos inmersos en una Pandemia que amerita el esfuerzo de todos para evitar la propagación del Covid19, es por ello y por las escasas dimensiones de nuestro recinto de sesiones, que hemos dispuesto que solo se sesionara cuando exista algún tema de suma relevancia para tratar, buscando en todo momento evitar la aglomeración del personal y por supuesto el distanciamiento social. Nuestro gobernador y su equipo de gobierno está pregonando la no realización de reuniones sociales, y la concejal Quirinalli en todo momento ha buscado desatender esas recomendaciones, llegando al extremo de pretender que se habrá el concejo para entregar juguetes en el día del niño.-Destacó que la concejal en cuestión no sólo no ha presentado ningún proyecto de ordenanza desde que asumió, sino que tampoco justifica cual sería la razón de sesionar no habiendo absolutamente nada de relevancia para tratar. Como dije, no hay ningún impedimento para sesionar si los ediles están dispuestos a legislar, que es para los que nos eligió el pueblo y presentan como corresponde los proyectos respectivos o bien lo hace el ejecutivo.-Lo que no dice está concejal, que fue justamente ella una de las que en plena sesión preparatoria para elegir las autoridades del cuerpo, y tan sólo porque no le gustó el resultado de la votación abandonó el recinto, dejándonos sin quorum y sin firmar el acta de la sesión, lo que motivó que el HCD de gran Guardia hasta el día 10 de Agosto de 2020, no contase con sus autoridades electas; y solo accedió a elegir y aceptar a las nuevas autoridades cuando se le confirmo su designación como vicepresidente y el nombramiento de su nuera como personal del HCD. Esto hay que decirlo, porque las actas de las sesiones no me dejan mentir y con su actitud na hace más que alterar la paz y el respeto que entre ediles debiera reinar. No obstante, no es mi intención seguir polemizando con esta señora que nunca ha sabido estar a la altura de las circunstancias, olvidándose en todo momento que el HCD es un órgano colegiado, donde todos nos merecemos respeto y consideración, y en donde la única ley que rige es la de los órganos de la constitución y no la del patrón de estancia.-