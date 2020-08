“José de San Martín dedicó su vida a defender los intereses de la Patria”, dijo Jofré

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, resaltó el legado del General José de San Martín, al señalar que, de sus muchas enseñanzas, la que debe tenerse en cuenta en este momento histórico es aquella que mostró que primero está la Patria, por sobre todo interés particular o sectorial.Valoró que “la vida misma del General San Martín constituye un ejemplo para todas y todos” y señaló: “con sus acciones dejó bien en claro que jamás levantó su espada para disputas mezquinas y prefirió alejarse antes que generar o apoyar enfrentamientos entre hermanos”.Añadió que “al Padre de la Patria no solo hay que valorarlo como el gran militar que fue sino, y sobre todo, como un hombre político comprometido con el destino de la Patria Grande, la libertad, la dignidad de las personas y las necesidades del pueblo”.Seguidamente, mencionó que una de sus primeras tareas fue la creación del cuerpo de élite militar, los Granaderos a Caballo, de despliegue rápido para repeler los ataques que desde Montevideo, tomada por el poder militar realista, realizaban sobre el territorio argentino, además de los constantes bombardeos navales a Buenos Aires.“Como gran protagonista de su época, supo que no cabría libertad posible sin enfrentar por las armas a un ejército superior y mejor preparado. Esto lo llevó a encabezar las campañas que liberaron a Argentina, Chile y Perú del yugo realista, ganándose el título popular de “Libertador” y “Padre de la Patria”, comentó.Recordó Jofré que “en los momentos que le tocó ejercer el gobierno, en la gobernación de Cuyo o en el Alto Perú, San Martín desarrolló políticas destinadas a la educación pública, instrucción femenina, salud y reforma de las cárceles, a las que consideraba como lugares para reintegrar a las personas y no para castigo”.“El pensamiento y acción de San Martín fueron revolucionarios para su época, como lo demuestra el desarrollo de la producción primaria de Cuyo, atado a la industrialización, lo que constituyó la primera gran industria metalúrgica de Sudamérica”, subrayó.Detalló que siempre se opuso al centralismo de Buenos Aires y que las luchas intestinas desatadas, luego de liberada la región del poderío español, lo llevaron a tomar la decisión de aislarse en Europa, con una única pensión que le otorgó el gobierno del Perú porque en vida, lamentablemente, jamás recibió reconocimiento alguno de la dirigencia de su país.Por último, el jefe comunal afirmó: “La vida y obra de San Martín son apasionantes y demuestran que solamente con la unidad se pueden llevar adelante grandes empresas; y eso es lo que nos inspira en estos momentos, en los que argentinos y argentinas enfrentamos esta nueva disyuntiva de la historia, de la cual saldremos, sin ninguna duda, más fortalecidos y unidos, teniendo en cuenta que primero, siempre, está la Patria”.