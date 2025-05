La denuncia de Neme “es un bombazo en el aire que no dura ni 24hs”, “una acción política para tener prensa”

Lo certificó al programa: “De esto si se habla” que se emite por el canal de stream “Quien TV”, el Diputado Provincial y Presidente Provisional de la Legislatura, Doctor Armando Felipe Cabrera, al ser consultado por el pedido de intervención a la Justicia Provincial en el Senado de la Nación formulada por la legisladora Gabriela Neme.

De esta manera, el Doctor Armando Felipe Cabrera, afirmó que dicha presentación “no merece siquiera un análisis jurídico serio, ni tampoco constitucional; ya que sólo se remite a un bombazo de carácter mediático por parte de la Diputada Neme”.

“No hay motivos, ni causas reales para el pedido de intervención”. “La justicia de Formosa funciona con todas sus instituciones conforme a su Constitución con el Jury de Enjuiciamiento para magistrados y juicio político en caso de algún miembro supremo”, explicó.

“Además la presentación de Neme la realizó en un organismo político y no judicial. Es una acción política desatinada buscando prensa. Su acción no tiene impacto en la sociedad. Hace poco tuvimos las elecciones en Clorinda y ni candidato pudieron presentar. En definitiva, su presentación es inocua. Es un bombazo en al aire que no dura ni siquiera 24 hs”, analizó el Diputado.

Consultado sobre el accionar de la diputada Neme, Cabrera consideró que “en su desempeño como política y legisladora va al escándalo y al choque en cada sesión y acto que realiza”.

“No es normal su accionar político. Realiza cosas con total impunidad y cuando deje de ser diputada, se enfrentará a las acciones judiciales que se les presente por todas las afectaciones hacia las personas creyendo que goza de total impunidad”, advirtió.

Seguidamente Cabrera, puso sobre el tapete el accionar del Presidente Javier Milei, forzando la Constitución proponiendo a jueces para la Corte Suprema por DNU, lo que constituye una barbaridad jurídica; o con el caso de la cripto moneda Libra estafando a gente desde el ejercicio de la Presidencia, y cobrando coimas. Y la payasada que hizo con Ficha Limpia con su estrategia política diseñada.

Finalmente y sobre las últimas elecciones que se dieron en el país, comentó que se impusieron los oficialismos territoriales de cuatro estados provinciales: Chaco, San Luis, Jujuy y Salta.

“Esto es una trampa comunicacional, dicen que el país es una maravilla sin inflación, con trabajo, etc; pero en realidad el pueblo se está muriendo de hambre, no llega al día 10”. “Todos los números son falsos, castigan a los jubilados”. “En octubre no le irá bien a los libertarios. Esto es el preludio a lo que viene en el 2027”, analizó el Diputado Cabrera.