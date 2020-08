Formosa mantiene un solo caso activo de COVID-19

No se registran nuevos casos positivos ni sospechosos en todo el territorio provincialEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 82 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Este jueves 27 de agosto no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo vigente.Los datos acumulados de la provincia hasta este jueves, son los siguientes: diagnosticadas, 88 personas; recuperadas, 81 personas; casos activos: una paciente (internada, asintomática); fallecimientos por coronavirus: 0; casos en tránsito con egreso de la provincia: cinco; cantidad de test realizados a la fecha: 7.609 (1,16% de positividad).Asimismo, se dio a conocer los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia. Ingreso de camiones de carga: 737; controles en la vía pública: 15.926 personas y 8.873 vehículos; Infracciones: 115 vehículos por restricción de circulación y patente; y 340 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; ingresos irregulares judicializados: uno; incumplimiento de transportista del corredor sanitario: uno (más un contacto en estudio); fiestas privadas intervenidas: una.En relación a la lucha contra el dengue, este viernes 28 de agosto se realizarán las siguientes tareas: control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios Pilcomayode Ing. Juárez; Centenario de Laguna Blanca; Porteño Norte deClorinda y barrios Laura Vicuña, San Miguel y 12 de Octubre de la ciudad capital.Tareas de descacharrizado se concretarán en el barrio Antenor Gauna (en conjunto con el municipio capitalino) y barrios San Juan I y Fachini (en conjunto con Vialidad Provincial).Desde el Consejo se advirtió que este miércoles se reportó una nueva cifra récord de casos positivos a coronavirus en la República Argentina. Fueron 10.550 notificaciones de todas las provincias del país, a excepción de solo tres de ellas (Catamarca, Misiones y Formosa). Es decir, que actualmente se contagia una persona por coronavirus cada ocho segundos en la Argentina.“No podemos omitir que ante cada aglomeración de personas, ante cada incumplimiento de medidas sanitarias y ante cada actitud egoísta que pone en riesgo la salud de los demás, se advierte a los pocos días un salto en la cantidad de contagios a COVID-19, llevándonos a una situación cada vez más delicada en el ámbito nacional y regional”, subrayó el parte informativo del Consejo.Y advirtió: “Es mucho el esfuerzo que todos los formoseños estamos realizando, pero también son muy buenos los resultados obtenidos hasta el momento, teniendo solo un caso activo en la provincia a la fecha y sin que lamentemos fallecimientos por COVID-19 en Formosa. Valoremos este gran logro colectivo. Seamos protagonistas de la historia. Sigamos cuidándonos entre todos y todas. No bajemos los brazos.Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.