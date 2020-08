Cáceres dijo que la oposición le faltó el respeto a los vecinos al no ir a trabajar

El concejal justicialista Fabián Cáceres acusó a sus pares de la oposición de faltar el respeto a los vecinos de la ciudad al no concurrir a trabajar en la sesión ordinaria de este miércoles, donde como tema principal figuraba la denominación de dos calles asfaltadas en la ciudad.Dijo que no hay ninguna excusa que pueda amparar la actitud de los ediles opositores de no concurrir y dar quórum para abordar cuestiones inherentes a la comunidad.“Hoy no se pueden escudar en posiciones políticas reclamando cargos en el Concejo o en las comisiones permanentes. El temario que es público incluía, en los asuntos entrados, cuestiones que hacen al ordenamiento de la ciudad y la calidad de vida de los vecinos”, dijo Cáceres al exponer en la fracasada sesión por ausencia de los ediles de la oposición.En tal sentido, insistió que uno de los temas principales, que ya contó con el dictamen de la comisión de legislación, es el de darle nombre a dos calles importantes que se pudieron pavimentar para que cuenten con la correspondiente numeración.“Esto hace a que los servicios puedan llegar a los vecinos de forma segura, al tener nombre de calle y número de domicilio”, explicó.Por último, dijo sentir vergüenza ajena y pidió disculpas a los vecinos porque los concejales fueron votados para trabajar en el Concejo Deliberante y sólo accesoriamente realizan acciones políticas en los barrios.