El Hospital Interdistrital Evita sin pacientes de coronavirus: Instan a continuar con las medidas preventivas

Los médicos que integran el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, recalcaron la importancia de mantener las medidas de prevención sanitarias para no contraer coronavirusLos doctores Julián Bibolini y Mario Romero Bruno, brindaron precisiones sobre la última paciente dada de alta del hospital de contingencia que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, alertaron sobre la situación epidemiológica regional en la que se encuentra la provincia de Formosa e instaron a la sociedad a “no relajarse”.En este sentido, Julián Bibolini, jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Alta Complejidad, comunicó que la última paciente internada fue dada de alta este lunes, “nuestra última paciente se va en óptimas condiciones, todos los estudios que se realizaron están muy bien, los hisopados dieron negativos así que no hay riesgo de transmisión. Esto significa que el hospital se encontrará sin pacientes”.Bibolini dijo esperar que la situación permanezca así, pero que no es señal para el relajamiento de la comunidad, “que hoy nos quedemos sin pacientes no quiere decir que el tema coronavirus desaparezca de Formosa y no aparezca más”.“Hay ejemplos en provincias próximas a la nuestra en la que están viviendo una situación muy compleja, de no haber tenido por mucho tiempo ningún paciente, y ante un relajamiento de asumir que no hay más casos ni van aparecer más, después explotan situaciones en el que se superan la capacidad de atención de la salud, eso es lo que tenemos que evitar hoy”, explicó el especialista.En este marco, advirtió que el estatus sanitario de Formosa trae cierta tranquilidad y “estamos contentos porque no hay pacientes nuevos”, pero que todas las vistas están puestas en la precaución ante “cualquier eventualidad”.Comentó Bibolini, que la única manera de que en Formosa hayan nuevos positivos a coronavirus sería “con el virus ingresando desde afuera, ya que no hay circulación viral”, y en este sentido, destacó el rol que cumplen los centros de aislamientos preventivos, ya que si ingresa alguien con la enfermedad, será detectada en los días de aislamiento que deba realizar.Sobre el final hizo hincapié en que “esto no se terminó porque no hayan pacientes, hay que seguir con todas las medidas preventivas, con el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos y la higiene en el domicilio. Es fundamental”.Por su parte, el médico Mario Romero Bruno, director de Epidemiología de la Provincia y del Hospital Central, remarcó que para evitar contraer la enfermedad lo esencial es “no olvidarse de las medidas sanitarias” y celebró el alta médico de la última paciente que había contraído coronavirus.“Hoy es un día de alegría y orgullo, porque hoy el único hospital en el país que está destinado para atender casos de Covid-19 no tiene ni un paciente”, comenzó el especialista.Además reflexionó sobre la vigencia del pensamiento sanitario del doctor Ramón Carrillo, en la que recordó una publicación que realizara en el año 1951 titulada Teoría del Hospital, “quiero resaltar la figura del doctor Carrillo, el primer Ministro de Salud de la Nación, porque fue uno de los ministros que entendió que habría que implementar una medicina social y preventiva a la práctica diaria, fue un promotor de la medicina preventiva, por eso tiene mayor valor recordar por qué estamos hablando de la prevención para no llegar a tener enfermos”.Ahondó Romero Bruno, en el hecho de que no haya hasta el momento circulación comunitaria en Formosa, y que ello es resultado de las decisiones políticas implementadas desde el Estado provincial, protagonizadas por un fuerte control preventivo; “no hay circulación comunitaria, por eso nos alegramos el día de hoy y la prevención sigue siendo la mejor medida, es importante que respetemos, cumplamos y hagamos cumplir las medidas sanitarias”.Llamó a la toma de conciencia de la población, al momento que advirtió que, “el virus aprovecha las oportunidades que le demos para poder transmitirse fácilmente, es lo que pasa alrededor nuestro. Recordemos que hasta hace poco tiempo había provincias que no tenían casos y hoy se ven superados en su sistema de salud , como el caso de Jujuy”.“Hoy en día nadie puede decir que no conoce las medidas de prevención que son el lavado frecuente de manos, la distancia social, el uso de barbijo, quienes no lo cumplen es por irresponsabilidad no por desconocimiento”, añadió Romero Bruno.En otra parte de la conferencia de prensa, el doctor se refirió al peligro que representa protestar en medio de una pandemia.“Hay ciertos movimientos que llaman a la inmunización por rebaño, instan a que salgan todas las personas afuera, que se contagien, promueven marchas para que las personas salgan y se enfermen siendo que los resultados son más que evidentes en otros lugares del mundo, porque esto tiene como consecuencia directa a personas enfermas, la gran mayoría leves sí, pero también una gran cantidad de muertos”, subrayó Romero Bruno.Puso en relieve que los resultados que se viven hoy la provincia de Formosa son “a raíz de cuidarnos, por eso tenemos que seguir con las medida de prevención hasta que tengamos la vacuna eficaz que nos protegerá a todos. Las medidas sanitarias que se están tomando en la provincia son las más efectivas”, culminó.