Equipo de salud despliegan atenciones en parajes rurales

Con servicios médicos, odontológicos, vacunación y visitas domiciliariasVecinos del Km 15, paraje ubicado a pocos kilómetros de la localidad de Fortín Lugones, en la región centro – norte de la provincia, fueron beneficiados con un amplio operativo de acciones sanitarias integrales, que tuvo por objetivo reforzar la vigilancia de salud de niños y adultos.La tarea sanitaria fue llevada a cabo por un equipo interdisciplinario del hospital de Fortín Lugones, integrado por médicos, odontólogos, enfermeros, vacunadores, agentes sanitarios y otros profesionales, que se trasladaron hasta el lugar.En este marco, de acuerdo con los protocolos dispuestos para la prevención del COVID-19, niños y adultos recibieron atenciones médicas y odontológicas, acompañados con controles de enfermería e instancias de vacunación.Medición de peso, tensión arterial, glucemia, y una completa revisión del estado nutricional, fueron algunas de las evaluaciones ofrecidas para todas las edades. Las mismas fueron acentuadas en los niños pequeños, adultos mayores, pacientes crónicos y embarazadas, como parte del seguimiento periódico, programado para estos pacientes.Asimismo, fueron aplicadas las vacunas gratuitas del calendario, haciendo hincapié en el suministro de la dosis antigripal, que debe repetirse cada año a los grupos de riesgo, de acuerdo a las edades y condiciones de salud, indicada con el objetivo de disminuir el impacto de la gripe en los más vulnerables.En la jornada, los médicos promovieron hábitos sanos, instando a las familias a cuidados sencillos pero muy efectivos para prevenir enfermedades de distintos orígenes.Entre estos se destacaron principalmente: el lavado de manos con agua y jabón varias veces al día; el consumo de frutas y verduras como los más importantes dentro de la alimentación; acudir a las consultas y cumplir con los estudios médicos solicitados, tener al día el carnet de vacunas, entre otros fundamentales.Por su parte, el servicio de odontología promovió la buena salud bucodental, insistiendo en prácticas de higiene como el cepillado después de cada comida, antes de dormir y al levantarse; y reiteraron la importancia de la visita periódica al odontólogo, al menos cada 6 meses para detectar a tiempo trastornos bucales y dentales.Para el caso de pacientes que no pudieron asistir a las atenciones, el equipo organizó una salida con recorridas por los casas, para acercar los servicios disponibles a las familias “que por distintos motivos no pudieron acudir a sus turnos, para que todos tengan acceso y no se queden sin conocer como está su estado de salud”, precisaron.