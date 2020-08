Crecieron las exportaciones de carne bovina en los primeros 7 meses de 2020

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ingeniero Luis Eugenio Basterra, se refirió al aumento del 2.325,75% en las exportaciones de carne bovina a los Estados Unidos, entre enero y julio de este año, en comparación con el mismo período de 2019.“Esto es consecuencia de una tarea consistente, que tiene un rumbo y un norte claro; en Argentina hemos tenido a la actividad agropecuaria en pleno funcionamiento, aún con pandemia, con el sentido puesto en preservar la vida, ser proveedores y abastecedores de alimentos a nuestra sociedad, y sostener la capacidad de aportes de producción agropecuaria al mundo”, afirmó el ministro nacional.En este sentido, ahondó en las condiciones en que recibieron el mando del país y las acciones de Gobierno que llevaron a cabo para dar con los resultados que hoy son noticia, al destacar: “Hoy la pandemia abarca nuestra cotidianeidad, pero hay que recordar que en diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno, el presidente Alberto Fernández convocó a la Argentina contra el Hambre, y esas condiciones subsisten como trasfondo. En ese contexto, tuvimos que dar una lucha contra el hambre, reactivar la economía desde el punto en que habían dejado, enfrentar la pandemia y, además, lidiar contra la deuda externa que nos fue legada”.Basterra recordó que Alberto Fernández propuso a los argentinos y argentinas que se preserve la vida y que “eso significó, cuidarnos entre todos”.Marcó además, que desde la esfera de Gobierno se percibía que el coronavirus llegaría al Continente Americano, lo que llevó a que se empiecen a planificar y pensar diferentes protocolos sanitarios para actuar en todos los eslabones de la cadena, producción, transporte y comercialización; “antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio, empezamos a trabajar sobre protocolos para que en la eventualidad y casi seguridad de que la pandemia iba a llegar, nos preparemos en los distintos campos de acción de la producción agropecuaria”.La primera acción fue declarar la actividad agropecuaria como esencial, luego protocolizar sus actividades para atenuar riesgos de contagios de forma tal que se pueda trabajar sin estancar el funcionamiento del aparato productivo.“Las cosechas que hemos tenido han sido muy buenas y la producción de carne en sus distintas variantes cerdo, ave, ganado bobino, se ha sostenido. La provisionalidad del Gobierno nacional de mantener los precios, garantizar la accesibilidad a los alimentos y en la posibilidad, sostener los mercados internos e incluso incrementarlos, dan cuenta de que cuando se trabaja de manera articulada y coordinada los resultados se perciben y son concretos”, celebró Basterra.Sobre los resultados que brinda la industria de carne vacuna en el país, el ministro Basterra explicó que tanto la producción como la exportación se incrementaron durante el primer semestre de 2020, en comparación con el mismo período de 2019.“Es importante destacar que Argentina tiene con los Estados Unidos una cuota de 20 mil toneladas anuales, el año pasado se habían cumplido sólo con 2.400 toneladas y en lo que va de este año según los últimos registros, ya suman 16 mil toneladas. Es muy probable que en el transcurso del próximo mes, completemos la cuota”, aseguró el funcionario.En este orden, informó que el país ya cumplió con la cuota Hilton (el cupo de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor a la Unión Europea), la cuota de lácteos a Colombia, y puso en resalto que se haya abierto el mercado de cerdos y limones a China, como también la reactivación de los embarques de carne vacuna para Asia.“El país necesita y va necesitar durante bastante tiempo mantener los mercados y generar producción para que ingresen divisas de dólares para poder sostener las necesidades que tiene un país de interactuar en el comercio internacional, comprar bienes de capital para incrementar nuestras capacidades productivas”, detalló Basterra.Por su parte, Luis Basterra se refirió a las acciones mancomunadas que se realizan en la provincia de Formosa, a la vez que destacó el estatus sanitario de la misma.“Nosotros tenemos la escuela de nuestro gobernador Gildo Insfrán quien nos dice que con la adversidad no se pacta, o se vence o la vences, y Formosa es la orgullosa excepción en un escenario con provincias con circulación comunitaria. Me siento orgulloso de ser parte de este proyecto político que ha sabido enfrentar una adversidad tan crítica, es ejemplar la forma en que se está abordando la pandemia”, manifestó el funcionario nacional.Sobre las acciones de Gobierno, contó que en la actualidad se trabaja de manera articulada entre Nación y Provincia: “En Formosa, tenemos al licenciado Lucas Rodríguez, delegado de Agricultura Familiar, que tiene a cargo una actividad realmente importantísima, estamos trabajando con un Plan de Acceso al Agua para las producciones agropecuarias, sobre todo para las viviendas de nuestros pequeños productores y ya tenemos un número importante de inscriptos para hacer provistos de aljibes y dispositivos para captura y retención de agua para el consumo humano”“Hay otros proyectos que están en elaboración para ampliar la capacidad de acumulación de agua, dado que nuestros inviernos son típicamente secos y demandan el acopio de agua para el consumo humano y de los animales. En las áreas rurales esto tiene alguna complejidad y estamos trabajando articulados con el IPAIPPA, el Ministerio de la Producción y Ambiente, de la Comunidad, los municipios, Obras Públicas y otras acciones articuladas con el INTA y SENASA, que entre todos están haciendo una tarea encomiable”, continuó el máximo responsable de la cartera agropecuariaPara el ministro Basterra, “esto hace muchos años era un sueño y hoy es parte de una permanente política que lleva adelante el gobernador Insfrán en la provincia para garantizar el acceso al agua potable y uno siente un gran orgullo cuando ve las obras de aprovisionamiento de agua urbana a todos los pueblos de la provincia que inaugura nuestro gobernador, utilizando los modelos de canales y aprovechamiento de paleocauces, esto complementado con sistemas de retención y potabilización en nuestras ciudades y pueblos”.Sobre el final, fue consultado por los dichos de la oposición instando a que se declare la Emergencia Agropecuaria, y respondió: “Es aprovecharse de una circunstancia que afecta a todos, Formosa tiene una institucionalidad que no admite la palabra exigir porque lo que hay que hacer es llevar adelante los procedimientos que marca la ley y eso es lo que se ha hecho en el pasado. Este año, hemos girado recursos al Ministerio de la Producción y Ambiente, 90 millones de pesos con motivo de la emergencia del año pasado cuando no se enviaron los fondos suficientes y ahora, seguimos con las evaluaciones para continuar con esta asistencia”.“Nosotros no trabajamos por impulso, trabajamos de manera seria. En Buenos Aires se puso de moda el humo de los incendios del Delta entonces ahora nosotros salimos a protestar por el humo en Formosa, siendo que el problema de las quemas en Formosa ha sido permanente; reclamar eso no da resultados y como no aportan muchas ideas para resolver problemas estructurales, tratan de asociarse a esos reclamos”.“Acabamos de conocer una encuesta que pone a nuestro Gobernador al tope de los gobernadores más acompañados por su pueblo, hoy estamos en un escenario de una adversidad tras otra, pero tenemos el ánimo alto y el compromiso de priorizar el bienestar del conjunto, a partir de esta visión operamos en consecuencia y va dando resultados”, culminó el ministro Luis Basterra.