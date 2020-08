Comenzó el Encuentro Nacional de Agencias de Desarrollo Empresarial del país

Tres días de reunión con las exposiciones de las diferentes agencias que componen la Federación FADELRAComenzó este miércoles el Primer Encuentro Nacional de Agencias de Desarrollo Empresarial del país de la que participaron el Secretario Pyme de la Nación, Guillermo Merediz, el gerente general del Foncap, Mateo Bartolini, el director de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo (EURADA), Esteban Pelayo Villarejo, el presidente de FADELRA, Daniel Frana, el equipo de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, y representantes de Agencias de Desarrollo de todo el país.El evento, dio inicio con las palabras de apertura del presidente de la Federación de Agencias de Desarrollo de la República Argentina (FADELRA), Daniel Frana quien destacó el rol de las agencias de Desarrollo en este momento por el cual se atraviesa teniendo como herramienta el conocimiento de nuestros territorios y que nos convierte en agentes importantes en el diseño e instrumentación de políticas.“La Federación inicia un nuevo camino, queremos trabajar como una red en todos los territorios y con este encuentro buscamos conocernos e intercambiar ideas que nos permitan aprender de cada uno y así fortalecernos para seguir trabajando en conjunto”, puntualizó Frana.Por su parte, el gerente general del Foncap, Mateo Bartolini, indicó que “es muy positivo este encuentro, las agencias son un actor de políticas productivas y tiene cercanía con el territorio para canalizar los esfuerzos que hace el estado nacional de la mejor manera e impacto positivo en cada lugar”.“Aprovechando este encuentro, dijo Bartolini el día viernes estaremos presentando la línea de crédito que se creó por primera vez para las Agencias de Desarrollo local, después de cuatro años de no tener líneas de financiamiento, este año se triplicaron los esfuerzos financieros del Foncap acompañados por recursos del estado nacional y con una agenda federal y comprometida con el territorio y desarrollo productivo y es en esa línea en la cual aparecen las agencias de Desarrollo y por la que se crearon líneas de microcréditos territoriales”Por último, destacó que “el Foncap volverá a tener su capacidad de financiamiento, la que había perdido en estos últimos cuatro años, y la primera institución que se suma es una agencia de desarrollo local, esto es un signo de celebración sumado a esta participación de encuentro de Agencias”.Finalizando el acto de apertura del encuentro, el Secretario Pyme de la Nación, Guillermo Merediz dijo “estoy muy contento de participar y trabajar de manera articulada con las provincias, para construir un Estado presente y activo que se complemente con otros actores pero que cumpla un rol importante de orientación y cambios que requiere nuestro país para poner en marcha un proceso de desarrollo económico y productivo”.“Venimos trabajando en una agenda federal de fortalecimiento de los sistemas productivos locales con nuevos instrumentos de políticas públicas y financiamiento para todas las Pymes”.“Tuvimos que reconstruir la Secretaria Pymes, dijo Merediz, que estaba muy devaluada y como les paso a las agencias que estaba puesta al servicio de la promoción del desarrollo productivo pyme, prácticamente no había un programa vigente, los tuvimos que poner en marcha en esta coyuntura por la que estamos atravesando. Rápidamente, trabajamos de manera acelerada poniendo en vigencia programas de apoyo al sector productivo con créditos y aportes no reembolsables y un programa con el BID que es histórico de este ministerio con el que además se viene trabajando para modernizar a las nuevas transformaciones productivas y tecnológicas que nos toca vivir”.“Queremos llegar a cada una de las provincias y a cada una de las pymes del país y en ese desafío que nos pusimos, consideramos que las Agencias de Desarrollo tienen un papel fundamental queremos mover esa red y tener en ustedes un actor clave, estamos poniendo en marcha nuevos instrumentos de políticas públicas, y que las agencias sean los actores de cambios donde se implementen y diseñen políticas públicas”.Por último, el secretario Pyme agrego que “trabajan en una estrategia de desarrollo territorial y regional y requerimos constituir esos ecosistemas que cada uno de ustedes conoce muy bien en el diseño conjunto y que los programas que ponemos en marcha tengan a las agencias como un actor estratégico”.El gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa, Guillermo Arévalo expuso en el primer día del encuentro, detallando las estrategias de trabajos desarrollados por la entidad en esta coyuntura por la cual está atravesando el país y cada una de las provincias.Destacó el apoyo a sectores productivos para mejorar la competitividad de las empresas locales. Remarcó que “por la ubicación estratégica de la provincia de Formosa se generó vínculos con el gobierno del Paraguay y cámaras empresarias con las que se trabaja en la promoción comercial y búsqueda de mercado para Formosa y norte del país, como asi también de empresas paraguayas que buscan nuevos mercados”.“Estamos focalizados, dijo Arévalo en programas de promoción de la actividad comercial de las empresas, de formación profesional en generar capacidades técnicas a sus equipos y además colaborando con las capacidades operativas. Además, estamos trabajando en la identificación de empresas de jóvenes profesionales de nuevos sectores productivos con la asistencia de la Agencia Nacional de Promoción e Inversiones que serán quienes acompañen a nuestras empresas en sus primeras experiencias de exportación de servicios”.El Encuentro continúa hoy jueves, donde agencias de desarrollo de otras provincias expondrán las acciones que vienen llevando a cabo en su territorio, con el fin de intercambiar estrategias de gestión y así trabajar conjuntamente promoviendo acciones a nivel regional y nacional.