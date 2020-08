Coscia: “El Modelo Formoseño es un ejemplo para toda la República Argentina”

“Soy formoseño de corazón”, subrayó el exsecretario de Cultura de la NaciónEl cineasta Jorge Coscia anunció la presentación de su nuevo libro “Poemas Enfrascados”, una poesía inspirada en la provincia de Formosa, a la que elogió al afirmar: “Realmente siento por Formosa un profundo amor y en eso no hay artificialidad alguna porque los poemas no mienten”.En declaraciones a AGENFOR, el exsecretario de Cultura de la Nación destacó las políticas públicas del Gobierno provincial al asegurar que el Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán “es un ejemplo interesante para toda la República Argentina y para la Patria grande”.Sobre el libro “Poemas Enfrascados”, que incluye cuatro poemas que tienen raíz formoseña, explicó: “Ha sido una manera de profundizar mi pertenencia a Argentina a través de Formosa. Por eso lo que voy a presentar, en principio, son dos o tres poemas que tienen que ver con Formosa, y uno en el que aún estoy trabajando. Y además, un cuarto libro de poesías que no tiene título, pero que sería poemas formoseños”.En esa misma línea, profundizó: “No me hago el formoseño de una manera llana; nací en el barrio de Flores, que es el primer pueblo cercano a Buenos Aires, por allí pasaron todos: como Belgrano, San Martín; así como cantores de verdad que incluyeron también a los de las provincias; pero uno no puede adherir a esa idea de que es porteño y no es lo otro. En ese sentido, soy formoseño de corazón”.Por ello, aseguró: “Conozco Formosa de punta a punta y con una admiración”, recordando su paso por el Oeste provincial en momentos en que el cineasta filmó “La Palabra Originaria” (2019). Allí, tomó contacto con las comunidades originarias, “fue una experiencia no digo interesante, sino conmovedora esa es la palabra; ver el nivel y el esfuerzo de los maestros toba, wichí y pilagá, quienes cuentan con los libros que provee el Estado traducidos en lengua materna; el nivel de las escuelas; todo eso quedó registrado en el film”, subrayó.Adelantó que “en el futuro el deseo es realizar un nuevo trabajo, pero esta vez sobre la salud y las políticas públicas provinciales”, elogiando a su vez el actual desempeño del sistema sanitario formoseño en la lucha contra la pandemia de coronavirus, que la ubica en un lugar privilegiado al estar libre de la circulación del virus.Remarcó que otro aspecto que lo deslumbra de la provincia “es cómo fue construyendo su actual presente”, al marcar que “no se puede negar que Formosa ha largado desde atrás en la historia; e incluso muchas veces denostada por los “Lanatas de siempre”, al referirse a las campañas mediáticas de la prensa porteña sobre la figura del gobernador Insfrán.Sin embargo, Coscia afirmó categórico: “Lo que se ha construido y se ha forjado es gracias al Modelo Formoseño y a sus políticas públicas”, y aseguró que “el caso formoseño lo tomo como ejemplo porque me parece interesante para toda la República Argentina y cuando digo República también me refiero a la Patria grande”.