Comenzó la distribución de cajas alimentarias para celiacos

Además, el plan alimentario que contiene a las poblaciones originarias llegó a las 18 mil familias.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de la Comunidad, Aníbal Francisco Gómez, informó que este martes 25 de agosto comenzó la distribución de cajas alimentarias del programa para pacientes celíacos.La entrega se extenderá hasta el viernes en la ciudad Capital y los beneficiarios podrán retirar lo que les corresponde en Paraguay 50 de esta ciudad, como todos los meses. Las semanas siguientes dará inicio el cronograma de entregas en el interior de la provincia.Por otro lado, el funcionario anunció que el plan alimentario destinado a las poblaciones originarias del territorio llegó a las 18 mil familias.“Teníamos 17.800, en el transcurso de la semana fueron entregadas y atendidas más de 1.600 familias en las localidades de El Divisadero, El Quebracho y El Chorro. En esta semana estaremos haciendo el mismo trabajo en El Potrillo, atendiendo a 2.568 familias”, indicó el titular de la cartera social.Por su parte, el Plan Nutrir funciona con normalidad, en los horarios habituales de los siete centros de distribución, entregando los 17 productos frescos más el refuerzo correspondiente a las familias con cinco o más miembros.En ese sentido, el ministro Aníbal Gómez aclaró que la semana que viene es la quinta, por lo tanto, no se entregarán alimentos, sino que se invertirá ese tiempo para poner en condiciones los equipos informáticos, de refrigeración y el mantenimiento de los centros de distribución y el de acopio, ubicado en el Parque Industrial.“Debemos recordar que nuestra provincia sufre una sequía muy intensa, como gran parte de Sudamérica, en algunos lugares hace más de un año que no llueve y sin embargo rescatamos que el Plan Nutrir sigue aportando los alimentos frescos, nutritivos y saludables que habitualmente se entrega”, remarcó.Y agregó: “Esto es posible porque todos los riachos que están surcando nuestra geografía provincial tienen agua dulce y permite que los productores que estén a la vera tengan la posibilidad de seguir produciendo”.Además, Gómez hizo hincapié en “la producción de agua potable de todas las localidades de nuestra provincia” que, a pesar de la sequía, “vemos que no hay una situación de emergencia desesperante porque la población está asistida por este servicio esencial, que es brindar agua potable a los pobladores en primer lugar, pero también atender a la producción primaria”.Por último, subrayó: “Una cosa es comer, ingerir calorías y otra cosa es tener calidad nutricional y acá se tiene calidad porque eso significa buena salud para nuestra población, pero fundamentalmente para los más vulnerables que son las embarazadas, niños y ancianos”.