Brítez: “No hay otro gobernador como Gildo Insfrán y eso nos llena de orgullo”

La Legisladora provincial, también manifestó que el gobernador es reconocido por sus pares y otros dirigentes en todo el país. Y que su conducción fue esencial para afrontar este contexto de pandemia en la provincia.La diputada provincial por el bloque justicialista, Otilia Brítez, se refirió a los resultados de la encuesta elaborada por la consultora CB Consultora Opinión Pública, que posiciona al primer mandatario provincial entre los gobernadores con mejor imagen positiva del país.“Gildo Insfrán es un gobernador que, en todo este tiempo y este momento tan crítico para el mundo, su figura llegó hasta a espacios más recónditos del país. Tengo compañeros que me llamaron diciendo cómo no tenemos un gobernador como tiene Formosa, como Gildo, eso nos llena de orgullo”, indicó la legisladora.Y agregó: “Estar trabajando al lado de una persona que con tanto amor, fortaleza y sabiduría enfrenta todas estas adversidades con las cuál, sobre todo en Formosa, tuvo que estar al frente y pelearla, no nos deja de sorprender todos los días”.En ese sentido, Brítez dijo estar orgullosa de la noticia y aseguró que “Gildo va a ir escalando” hasta llegar al primer lugar, ya que“cuando uno hace las cosas por amor, estando al frente de una gestión y siendo gobernador, no dudo de que eso llegue a suceder”.También se refirió a la segunda posición del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y opinó que él “entendió que la forma de gobernar a la CABA no es enfrentándose con el presidente que tiene las mejores intenciones sobre todo en este momento, donde prevalece la vida, la salud, porque ¿de qué sirve que tengamos una economía en buenas condiciones si la gente se muere porque no tiene dónde internarse?”.Por otro lado, la diputada aseguró que acompañó a Insfrán como congresista en el Congreso Justicialista y vio el cariño, respeto y admiración que le tienen las personas de otras provincias.“Para nosotros es un estadista, por el carisma que tiene y la fortaleza, lo que él pone de él para resolver todas las situaciones que se plantean en los momentos más difíciles del país”, indicó.Y aseveró: “Realmente es un referente al cual pienso que hay que tenerle en cuenta como siempre han hecho los dirigentes de nuestro movimiento que no sacaron el pie del plato, lo respetaron e hicieron caso”.Además, reiteró que “me siento muy orgullosa de trabajar a su lado y estar luchando para que la gente esté un poquito mejor”.“Formosa creció, por eso nos duele cuando hablan mal, sin saber, pero el orgullo que sentimos cuando hay estas encuestas, por ejemplo, yo sé que no hacen falta, pero el reconocimiento siempre es bueno y hace bien al ser humano, más allá que Gildo Insfrán recibe el cariño de todo su pueblo, siempre, porque es un hombre que camina toda la provincia, saluda, se saca fotos”, expresó.Y concluyó: “Yo lo quiero mucho como formoseña, como nuestro gobernador y conductor, él es nuestra esperanza y con él estamos sobrellevando esta situación difícil”.