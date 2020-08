El 31 de agosto vence el plazo de inscripción para los créditos a tasa fija del 24%

IFE



Además, el ministro Jorge Ibáñez expuso el cronograma de pago del Ingreso Familiar deEmergencia 3, por sucursales del Banco de Formosa.



Este miércoles 26 de agosto, cobraron los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 3, con inicial del apellido de la A a la L; el jueves 27, se mantiene la misma terminación de documento, pero con los apellidos que inician con la M a la Z.



El viernes 28, les toca a los DNI terminados en 4, con apellidos de la A a la L.



Por su parte, en las localidades sin sucursales, donde se lleva a cabo el operativo especial de pago de dicho beneficio, el viernes 28, cobrarán los pobladores de Misión Tacaaglé. Y de esta manera, finalizará el cobro en el corredor Este.



En lo que respecta al Corredor Oeste, este miércoles percibieron el IFE en Fortín Lugones; el jueves será en Villa General Güemes y concluirá el pago en las doce localidades de ese corredor.



En el corredor Sur, el miércoles se cobró el IFE en Lucio V. Mansilla, y Villa Escolar; el jueves será el turno de Misión Laishí; y el viernes, en Tatané.



Entrega de tarjetas



Por último, el funcionario señaló el cronograma para el retiro de tarjetas magnéticas del Programa de ayuda económica individual a cooperativistas. Este miércoles 26, se entregaron a los DNI terminados en 7; el jueves, a los que finalizan en 8; y el viernes, en 9.



Del mismo modo, recordó a los beneficiarios que concurran con fotocopia de su DNI para retirar sus tarjetas.

Esta medida está incluida en el programa de ATP, destinada a PyMES que reactivaron su economía pero aún precisan asistencia.En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, anunció que hasta el 31 de agosto las micro, pequeñas y medianas empresas podrán inscribirse para obtener los créditos a tasa fija del 24%, para el pago de salarios a sus trabajadores.“Los bancos, que son los agentes de pago de salarios, deberán ofrecer estos préstamos a las PyMES para el pago de sueldos a esta tasa fija con un periodo de gracia de tres meses. Financia el 100% de la masa salarial bruta de la empresa y tiene garantía FOGAR, es decir que aquellas empresas que no pueden tener una garantía para el banco, se las brinda el Estado”, explicó el titular de la cartera económica provincial.En ese sentido, indicó que dicha medida está incluida en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, que es un subsidio que otorga el Estado al 50% del monto de la masa salarial para todas aquellas empresas que por distintas circunstancias no podían facturar, pero al reactivarse la economía de manera progresiva, muchas PyMES que volvieron a su actividad comercial quedaron afuera para solicitar el ATP, porque volvieron a facturar.“Entonces, si bien comienzan a vender y producir, es muy poco todavía y no pueden hacer frente a la obligación con sus trabajadores. Por eso, dentro del mismo programa ATP sale esta otra medida, es decir, por un plazo de hasta un año y un periodo de gracia de tres meses, las PyMES que ya están en marcha pueden solicitar este crédito para el financiamiento”, precisó el funcionario provincial.Por otro lado, el ministro de Economía informó que la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, comunicó que cuando inicie la reglamentación del ATP 5, es decir, la quinta etapa del programa, habrá una opción para que los créditos con tasa subsidiada puedan transformarse en subsidios a las empresas, siempre y cuando se conserven y/o creen nuevos puestos de trabajo.“Todavía no está la reglamentación, pero como fue un anuncio de la titular de la AFIP, consideramos importante ponerlo en conocimiento de todas las pymes”, fundamentó.En otro orden, el doctor Jorge Ibáñez se refirió a una de las medidas que impulsaron el consumo, tanto en el país como en toda la provincia. “El famoso tema de por qué crece la venta de electrodomésticos y artículos del hogar, en este momento difícil. Muchos se animan por la sencilla razón de que nació un plan que, indudablemente, está dando excelentes resultados, que era un viejo plan de compras que se lo conocía como Ahora 12. Este plan de compras es en estos momentos Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12 ó 18, la gran diferencia es que la tasa de interés por esas cuotas es cero”, precisó el ministro.Y agregó: “Indudablemente que el plan no guarda ningún tipo de similitud con el que hubo hasta diciembre de 2019, donde existía un plan, pero con las tasas bancarias de interés, lo que lo hacía prohibitivo”.En ese marco, presentó un gráfico comparativo de la actividad económica de abril, mayo y junio de 2019, con los mismos meses de este año, que da cuenta de la incrementación notable de las ventas con el plan mencionado.