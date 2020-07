Sin casos positivos ni sospechosos, diez personas reciben el alta médica

El 53% de los pacientes ingresados al Hospital Interdistrital por coronavirus ya se han recuperado Así lo confirmaron este domingo en el parte de prensa N° 114 del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Dr. Jorge Abel González, informó que en las últimas 24 horas no se han diagnosticado casos positivos, ni se han reportado casos sospechosos de coronavirus en la provincia. Sin perjuicio de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.Es así que en razón a los datos expuestos, se continúa con un total de 77 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta el momento en la provincia de Formosa.Este domingo se darán de alta médica a 10 personas, varones de 18, 19, 23, 24, 27, 29, 37, 41, 42, y 61 años, quienes han tenido dos análisis negativos consecutivos a coronavirus, no implicando su estado actual riesgo alguno para la comunidad. De esta manera, totalizarán 41 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta el momento, constituyendo el 53% del total de pacientes ingresados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.Asimismo, continúan internados 36 pacientes: 27 varones y 9 mujeres. Sobre su estado de salud, se informó que se encuentran en buen estado general, y 32 de ellos son asintomáticos. El porcentaje de ocupación de camas COVID-19 en el sistema público provincial es actualmente del 5,7%.Se puntualizó que de los 77 casos diagnosticados en total, 41 de ellos están recuperados y permanecen 36 pacientes internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.En el mismo orden, se informó que son 3.104 los test realizados en la provincia, en el marco de los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, con una positividad del 2,48%.En el día de ayer ingresaron 450 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 17.302 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia y fueron judicializadas 249 personas por incumplir las restricciones de circulación. Además, se controlaron 7.101 vehículos y se secuestraron 75 de ellos y 1 embarcación.A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 11 automóviles y 33 motocicletas y fueron notificadas 297 personas por no usar el barbijo en la vía pública.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, informó que durante la última semana fueron fiscalizados 86 comercios en el interior provincial y la ciudad capital, se han realizado 108 actas de infracción, secuestro de 12 toneladas de mercadería vencida y clausura preventiva de 10 locales.Con respecto a la lucha contra el dengue, este lunes 6 de julio se realizará el trabajo de control domiciliario, fumigación y colocación de larvicida en los barrios San Blas de Laguna Blanca, y Liborsi, Villa del Carmen, Illía, San Martín, Las Orquídeas y La Maroma de la ciudad capital.Sobre el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones -con recursos propios del Estado Provincial- incluyendo el pago del aguinaldo correspondiente, este lunes 6 de julio, estarán percibiendo sus haberes y aguinaldo el personal activo con DNI terminados en 6 y 7.Sobre el final, se destacó al sistema público de salud formoseño, el cual se encuentra consolidado y fortalecido para enfrentar la pandemia.“Esto quiere decir que se ocupa de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través del fomento de hábitos saludables y medidas sanitarias de protección individual y comunitaria, así como de la asistencia médica en los distintos niveles de complejidad, incluyendo un hospital público único en el país para atender esta contingencia, y finalmente la recuperación de los pacientes”, expresó el informativo.Desde el Consejo, se puso en relieve que “esta realidad no es fruto de la casualidad, sino de haber concebido políticamente a la salud desde el Modelo Formoseño como el proceso de equilibrio bio-psico-espiritual y social así como un derecho humano fundamental tanto de los individuos como de la comunidad, asumiendo a la atención primaria de la salud como núcleo fundamental con criterios de justicia social. Estos objetivos políticos, humanistas y sanitarios continuarán siendo nuestra guía ante el desafío de la pandemia, pues los valores superiores en los que se sustentan deben prevalecer por sobre cualquier interés individual o sectorial”.