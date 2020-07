Juliá: “Los opositores que hoy reclaman presencia del Estado durante cuatro años la olvidaron”

“Los dirigentes políticos de la oposición, los periodistas y los que hoy reclaman presencia del Estado durante cuatro años la han olvidado, desechado y despreciado”, reprochó la doctora Silvina Juliá, presidenta de Concertación FORJA de Formosa, partido aliado al Frente de Todos (FdT).En un primer término, la dirigente política se refirió al escándalo por el espionaje ilegal llevado adelante por el Gobierno de Mauricio Macri desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde la semana pasada se produjeron numerosas detenciones de exespías y exfuncionarios macristas.“Los grandes medios concentrados no publican casi nada sobre el espionaje ‘M’ como sí lo harían con algo del kirchnerismo, pero es un escándalo y más parece una obsesión, una cuestión psicológica esto de espiar y ver qué pasa con el otro”, condenó Juliá, marcando que Macri “viene repitiendo esta actitud desde que fue jefe de Gobierno porteño y no me extraña que teniendo más poder como haber sido presidente lo hiciera en todos los ámbitos”.Opinó que “no sé si le gusta espiar a Macri, porque eso sería ya un voyerismo, sino más bien creo que se trata de una obsesión porque la gente mediocre necesita saber qué le pasa al otro para poder extorsionar. Tiene otras herramientas y una de ellas es la extorsión y la manipulación”, contrastando que “en cambio, la persona que tiene capacidad, que estudió y que sabe no necesita de estas herramientas ya tiene el conocimiento y con qué actuar. Para manipular basta con conocer los secretos del otro para así tenerlo dominado”.“Hoy estamos viendo las consecuencias de este accionar porque todo era para cumplir caprichos, ya que realmente para qué podría extorsionar a un juez, un ministro, un jefe de Gabinete, un jefe de Gobierno o a una gobernadora… solamente para un capricho o algún gustito, porque para dirigir un país no se necesita espiar, sino saber conducir, prepararse, llamar a los más capacitados y saber gestionar y ejecutar”, marcó.Consultada sobre qué dejó la herencia “M”, categórica manifestó que “hoy vemos las consecuencias porque si bien tenemos una crisis producto de la pandemia y la quietud de la economía, esto ya viene hace un par de años”.“Hoy se ven las consecuencias de la gestión de Macri, porque transitar esta pandemia y esta crisis económica y social con la herencia que nos dejó es realmente muy difícil”, advirtió la titular de FORJA Formosa, quien lamentó que “la gente no la está pasando bien”.En ese sentido, hizo notar que “en Formosa tenemos un Estado presente, entonces no sentimos tantos golpes, pero en Buenos Aires, la gente que está en situación de calle, con el frío que está haciendo, la verdad es que la está pasando muy mal”.A su vez, Juliá analizó que “la pandemia es mundial y la crisis económica producto de la pandemia también lo es”, aclarando que “lo que sucede en la Argentina es de un residuo, viene de otro lado, no solamente de la pandemia y de la quietud que tienen algunos sectores de la economía, ya que las fábricas están produciendo, pero arrastran un desgaste que viene de varios años atrás y que va a ser muy difícil remontarlo”.No obstante, marcó que “no queda otra, creo que el argentino es resiliente y estoy convencida de que vamos a salir adelante. Hay que tener esperanza y como dice el gobernador Gildo Insfrán no hay que rendirse, hay que seguir remando y poner todo el empeño, ya que serán momentos difíciles, pero los argentinos hemos pasado por muchos momentos difíciles en el pasado".Coherencia ideológicaSubrayó la presidenta de FORJA Formosa que "por eso es tan importante mantener la coherencia ideológica desde un principio. Y eso lo ha tenido FORJA desde sus inicios con Raúl Scalabrini Ortiz y Homero Manzi y también el Peronismo”, enfatizando que “en esta provincia se siente mucho la coherencia ideológica, siempre pensando en el otro, en promocionarlo; hay pilas de ejemplos en Formosa de lo que es el Estado presente para promocionar al que menos tiene, al pequeño productor, al empresario chico y me parece que hay que continuar en esa posición”.En este punto repudió las declaraciones de Darío Lopérfido, aseverando que “tiene una memoria conveniente y selectiva porque elige qué juzga, qué se olvida y qué juicio hace. Lopérfido nos tiene acostumbrados a estos dichos y a estas posturas. Creo que lo hace para surgir mediáticamente porque no tiene cómo permanecer. Es repudiable absolutamente todo lo que dijo y además lamentable, porque no se hace cargo de nada, acusa e incrimina”.“Es muy lamentable y triste, es de facto –rechazó, tajante-. Ante estos personajes que se han sacado la carera y que salen directamente de esta manera, hay que aclarar y convencer que la manera no es esa, la forma es reconocer los errores y tratar de solucionarlos. Ésa es la verdad”, clarificando que “hoy por hoy sería muy fácil acusar por todo lo que pasó, no hagamos nada y echémosle la culpa a otro. No. Investiguemos, sepamos de dónde venimos, pero vayamos para adelante porque hay que sacar a la Argentina adelante”.UnidadRecordó la doctora Juliá que “años atrás, lo escuchábamos al gobernador Insfrán cuando hablaba de unidad y decían de qué hablaba. Él sabía… y gracias a esa palabra el año pasado logramos revertir las elecciones y conseguir volver al Gobierno Nacional para poder reconstruir la Argentina destruida”.Finalmente, haciendo referencia a los ataques y operaciones mediáticas de intereses concentrados que buscan esmerilar al primer mandatario, marcó: “El gobernador Insfrán siempre está en la mira porque es una persona que es muy importante dentro del Partido Justicialista, que es la columna vertebral del Frente de Todos”.“Creo que le tienen miedo porque es una persona que gobierna hace tantos años por la elección del pueblo y además porque es un estadista, una persona que puede ver un poco más allá. No todos los políticos tenemos esa capacidad, algunos sí y creo que Insfrán sí la posee y la ha demostrado con creces con esta palabra solita que yo decía, unidad, y encima la dijo hace cuatro años atrás, cuando nadie lo hacía, anticipándonos todo lo que iba a suceder”, concluyó.