Saporiti detalló la importancia de los Seguros de Consorcio

Ernesto Saporiti integrante de la Asociación de Productores Asesores de Formosa detalló que como organización y en base a estudios realizados en todo el país, se ha detectado desde hace tiempo un desinterés por parte de los propietarios referido al tema de las coberturas de seguro que deben contratar obligatoriamente en los consorcios de propietarios En ese orden de cosas, indicó también que fundamentalmente si bien aún no se ha tenido que lamentar siniestros importantes, se detecto fundamentalmente, que en el país, las sumas aseguradas de los edificios y complejos de departamentos son insuficientes a la hora de pagar un siniestro.“Se van a ver sumamente comprometidos, porque la forma de pago es a prorrateo o sea si se quema un 10% se le pagara un10% de la propiedad pero si la propiedad está infravalorada van a ser perjudicados, eso por un lado, y por otro lado hubo una proliferación de pequeños consorcios de 8, 10 departamentos que no han sido constituidos legalmente y eso trae dificultades importantes la hora de definir responsabilidades”, dijo Saporiti, al sostener que el propietario tiene que darse cuenta que esta poniendo en peligro su propio patrimonio. “Esas son cosas que nosotros tenemos que ir advirtiendo porque si no se dice parece que está bien, y no, no está bien”, agregó.En ese orden de cosas recordó que “el Productor Asesor de Seguros, ofrece algo que es acorde a lo que es el valor del bien y suministra toda la información al administrador del consorcio, que es el que representa a los propietarios del inmueble”.Otro tema importante es que si se deja ingresar a terceros dentro del inmueble, sin tener ningún tipo de seguro y si ocurre algún tipo de siniestro el responsable directo es el consorcio propietario.Saporiti también recordó datos de informes nacionales en los que profesionales del sector advirtieron que “han conversando con varios gerentes de compañías locales, y vieron que hay un 60 o 70 por ciento de informalidad en cuanto a lo que es la legalidad de los consorcios. Igualmente “en lo que son la suma asegurada, muy pocos administradores se ocupan de tener las coberturas correctas, tanto la suma asegurada de incendio de edificios, el adicional como terremotos, la cobertura de responsabilidad civil linderos, la responsabilidad civil para de personas que puedan ingresar, solo en edificios”.Saporiti dijo que “hay varias maneras de hacer que la gente entre en este estado de madurez para que pueda afrontar algún siniestro que pueda venir y la difusión ayuda en todo esto porque no se trata de echar la culpa a nadie sino de advertir a los que van a sufrir las consecuencias “.“Tenemos esta situación en la que creen que están en un barrio seguro y no tienen ninguna seguridad jurídica por no tener el consorcio conformado como corresponde”, explicó que se debate en el país.